Jak snášíte nucenou pauzu od fotbalu?

První dny jsem se v podstatě nezastavil, protože žádostí o různá vyjádření od médií neubývalo, ale pak, když se situace uklidnila, tak člověk přeci jen chce svůj čas využít nějaký způsobem smysluplně. Začal jsem tedy připravovat kompletní grafický layout na novou sezónu. Sice v tuhle chvíli nevíme, kdy přesně přijde, ale veškeré podklady budou potřeba. Je to práce na několik dnů, tak je lepší to mít dopředu hotové. Jde o všechny možné formáty – od billboardů přes plakáty až po veškeré inzerce v médiích. S kolegy Kučerou a Hruškou jsme také dávali dohromady podobu dresu na novou sezónu, co se týče reklam partnerů. Ale ani tímhle vším by člověk celou pauzu nevyplnil, takže jsem zavítal do svého skladu na stadionu a začal se probírat archivními materiály. Zajímaly mě hlavně video, abych pro fanoušky mohl připravit vzpomínky v podobě záznamů a sestřihů.

Co jste objevil?

Bohužel náš archiv není moc rozsáhlý. Myslím, že nikdo se tím úplně dopodrobna předtím nezaobíral, takže toho zase tolik nebylo. Ovšem sestřihy z různých sezón od roku 1999 do 2011 tam nechyběly, stejně tak některé pohárové zápasy a některá utkání z ligy, takže jsem si říkal, že by bylo super je přinést našim fanouškům, aby měli aspoň nějakou fotbalovou zábavu v této složité době.

Hodně z tohoto archivního materiálu je určitě ještě na VHS. Jak je složité dostat vše z kazet do finální podoby, kterou pak vysíláte na klubové stránce Facebooku nebo na kanálu YouTube?

Musím říct, že žádná legrace to není. Zapojil jsem do toho skoro všechnu elektroniku, co mám k dispozici (smích). Ze stadionu jsem si vypůjčil starý přehrávač VHS a DVD rekordér. Na těchto dvou zařízeních nejprve kazetu dostanu na DVD, z něj pak ve svém již hodně starém notebooku, který však má ještě DVD mechaniku, stáhnu videosoubory z DVD na flash disk, přenesu je na svůj nynější osobní počítač, kde je převedu z VOB formátu na mp4. Následně ve svém pracovním notebooku už s nimi pracuji ve střihacím programu a upravuji je. Většina z materiálů je navíc ještě ve formátu obrazu 4:3, takže jsem nechtěl, aby po stranách byly ty dva černé pruhy. proto tam přidávám místo nich naší grafiku.

Takže disponujete takovým domácím studiem?

V podstatě mám teď na pracovním stole tři notebooky. A k tomu hlavnímu ještě připojený externí monitor, takže čtyři obrazovky celkem. Od stolu rovnu vidím i na starou televizi připojenou k videopřehrávači s DVD rekordérem. Občas si dělám legraci, že to tu je jak v centrále NASA (smích)

Jak vaši aktivitu vnímají doma? Ne každému by to asi prošlo, partnerky podobných nadšenců nemají vždy pochopení.

Manželka je ráda, že mohu pracovat v této době doma.. Navíc se nám před dvěma týdny narodila dcera. Ale říká, že jsem se pro archivní pátrání tak nadchnul, že jim trávím víc času, než když bývám v kanceláři na stadionu, takže si to samozřejmě vyslechnu své. (smích) Naštěstí všechno probíhá v mé pracovně. Kdybych totiž na televizi v obýváku připojil video, že budu nahrávat zápasy místo toho, aby běžela Ulice nebo Ordinace, tak bych byl asi bez večeře. (smích)

Říkáte, že jste se pro to nadchnul, ale přitom archiv klubu nebyl tak rozsáhlý, tak z čeho čerpáte?

Musím moc poděkovat všem, kteří se mi ozvali, že nějaké historické materiály mají. Například váš kolega Fanda Bílek mi poskytl zápasy s Dortmundem a některé ligové duely, některé modernější zápasy mi zase na DVD zapůjčil Martin Štrobl z našeho Fanklubu. Největší poděkování musí v tomhle ohledu patřit samozřejmě Pavlu Nohálovi, který tvoří i naší historickou sekci na webu.

Proč právě jemu?

Je opravdu neuvěřitelné, co on má všechno ve svých archivech. Díky němu máme například reportáž o utkání Teplice – Vítkovice z roku 1952 nebo i reportáže z 80. let minulého století. Doplnil náš archiv také o sestřihy z posledních druholigových a začínajících prvoligových let. Navíc má i mnoho zajímavých zápasů od roku 1996. Sestřihy jednotlivých sezón bych po jejich zveřejnění chtěl doplnit právě i do historické sekce na webu, aby se dali lehce najít. Takže ten, kdo přijde na náš web do sekce historie, si klikne na zápas, který by chtěl vidět. Bude to jednoduché.

Co tedy z vašeho archivního bádání chystáte pro fanoušky?

Každý víkend bychom jim chtěli nabídnout některé zápasy z pohárových účastí. V sobotu a v neděli jsme začali pohárem Intertoto v roce 2002, příští víkend to budou zápasy s Kaiserslauternem v poháru UEFA 2003/4. Pak budeme pokračovat dále. Jediné, co mi z pohárových zápasů nyní chybí, jsou oba duely s Espanyolem Barcelona, Kdyby je náhodou někdo v jakákoliv formě měl, tak budu nadšený.

A co sestřihy zápasů z ligy?

No vidíte, na to bych málem zapomněl. Jimi bych chtěl vyplnit několik všedních dnů v týdnu a postupně fanouškům ukázat i sestřihy ligových sezón od návratu do ligy v roce 1996.

Vše fandové uvidí na Youtube a Facebooku?

Ano, na našich klubových kanálech Facebooku a YouTube. Vysíláme vždy od 20 hodin v premiéře, pak jsou záznamy k dohledání i pro ty, kteří se na ně chtějí podívat kdykoliv poté.

Našel jste během bádání nějaké zajímavosti?

Zajímavostí je určitě zápas v Intertoto cupu s celkem Santa Clara, který mohli fanoušci sledovat v pátek večer. Ani ne tak výsledkem nebo soupeřem, ale hlavně tím, že se kvůli rekonstrukci trávníku hrál v Litoměřicích místo na Stínadlech. Zaujalo mě také, že se v roce 1983 liga hrála až do poloviny prosince; na Stínadlech jsme 11. prosince hostili Prešov, hrálo se takřka na úplně bílé hrací ploše.

A nějaké zajímavosti z hlediska rozhovorů, které vás zaujaly?

Musím říct, že těch bylo opravdu hodně. Sám sleduji fotbalovou ligu někdy od svých deseti let, tzn. od roku 1997, ale na mnoho věcí člověk během té doby zapomene. Samozřejmě mě fascinuje, jak náš skvělý hlasatel a můj velký kamarád Luboš Fridrich i po těch letech pořád stejně úžasně hlásí naše zápasy, protože úplně stejně je slyšet v TV přenosu Teplice – Slavia Praha v roce 1996 po návratu do nejvyšší soutěže. Po gólu Bystroně je doslova v euforii. Ale zaujal mě také rozhovor s Patrikem Kolářem po jeho prvním ligovém startu v našem dresu. Posílal jsem mu ho, a oba jsme se tomu zasmáli. Hned se mě ptal, kde jsem to vyhrabal. Z profesního hlediska mě také zaujala reportáž TV Prima o naší první velkoplošné obrazovce z roku 2005.

V čem byla tak zajímavá?

Mluví se v ní totiž o původních parametrech a ceně obrazovky. Když se na to člověk podívá dnešní optikou, tak tehdejší obrazovka stála 15 milionů a parametry nedosahovala ani z daleka té dnešní. Na svou dobu byla samozřejmě úžasná, ale dnes máme mnohem lepší obrazovku a za ani ne třetinovou cenu.

Zavzpomínal jste na něco při procházení archivních záběrů?

Když vynechám ty nejpamátnější zápasy, na který jsem byl a vzpomínám na ně, tak jsem zrovna v pátek převáděl z VHS zápas Teplice – Slovácko z roku 2006. Obecně to asi není úplně z historicky nejlepších zápasů, ale já na něj hrozně moc vzpomínám, protože jsme v tom zápase 0:2 prohrávali, k tomu jsme nedali dvě penalty. Já jsem na tom utkání byl s mým kamarádem v našem kotli a když Tomáš Jirsák neproměnil ten druhý pokutový kop, tak mi ten kamarád říká: „jestli bude třetí, tak to normálně přeskočím a jdu jí kopat.“ Třetí opravdu byla, v 85. minutě ji ale naštěstí šel kopat Edin Džeko, ne zmiňovaný kamarád, takže se nám ten zápas ještě povedlo otočit.

Fotbalová přestávka může pokračovat ještě dlouho. Jste na to připraven? Budete mít pro fanoušky zajímavý obsah?

Myslím, že minimálně do druhého víkendu v květnu jsme schopni fanouškům pouštět zajímavé zápasy z evropských pohárů. Pak by na řadu přišly ligové duely, takže věřím, že moje bádání a převádění videokazet, které ještě zdaleka není u konce, fanoušky bude bavit, i kdyby se liga ještě nějakou dobu nehrála. Všichni ale samozřejmě doufáme, že se všechno vrátí co nejdříve do normálu. Pak bude prostor i na to, aby se rozjel opět i sportovní kolotoč.