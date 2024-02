Vervě chyběl čtyři měsíce, nyní je zpět. Subtilní útočník Litvínova Matúš Sukeľ se v Českých Budějovicích natěšeně nasoukal do výstroje, přes hlavu přetáhl dres s céčkem a šel do boje. Severočeši na jihu Čech vyhráli 7:4, když v průběhu utkání vedli už 6:0. Sukeľ dal jednu z branek „chemiků", návrat se mu povedl.

Matúš Sukeľ | Foto: Deník/František Bílek

Slovenský šikula stihl na začátku sezony 11 zápasů, ve kterých Litvínovští těšili své fanoušky parádní hrou a nadstandardním bodovým přísunem. Jenže pak přišel duel ve Vítkovicích a souboj na buly s Petrem Chlánem. Sukeľ se po něm sesunul na ledovou plochu, s pravou nohou bylo zle. Musel na operaci, chyběl čtyři měsíce.

„Bylo to už hrozně dlouhé, ale klukům jsem fandil, stále jsem byl v kabině. Jsem rád, že jsem po takové době přispěl k vítězství,“ měl Sukeľ v Budvar aréně hned několik důvodů k úsměvu. „To první utkání po takové pauze je vždy těžké. My chtěli vyhrát pro něj. Je super, že to fakt bylo vítězné," radoval se i jeho spoluhráč Ondřej Kaše.

Centr první útočné formace Vervy si užil bohaté zápasové vytížení. Byl na přesilovkách, bránil při oslabeních, chodil na buly. A byl na nich úspěšný, z 28 jich vyhrál devatenáct. „Bylo v plánu, abych byl na ledě takto často," komentoval svůj ice time, který čítal 18 minut a 22 vteřin. „Z mého pohledu je to lepší než se oťukávat, snadněji se dostanete do zápasu," dodal.

„Ropáci" potřebovali body jako sůl, v pěti předchozích duelech totiž získali jen čtyři body. „Hodně jsme si to zkomplikovali. Ale věřím, že teď o tu čtyřku zabojujeme," zahlásil Sukeľ. „Tři body z Českých Budějovicích jsou hrozně důležité, domácí také hrají o čtyřku. Nikdo už se nebude zítra ptát, jestli to bylo 1:0, nebo 7:4," doplnil oslavovaného navrátilce dvougólový Ondřej Kaše.

Do konce základní části extraligy zbývá odehrát čtyři kola. Litvínov je aktuálně čtvrtý, na pátou Kometu Brno, která má však odehraný o jeden zápas méně, má dvoubodový náskok. V neděli od 16.30 se na Zimním stadionu Ivana Hlinky utká ve velkém šlágru se Spartou Praha.