Tohle bude pořádná fuška! Teplický fotbalový klub je před jarním startem nejvyšší soutěže před těžkým úkolem, kterým je jednoznačně záchrana. Splnit ho má s nezkušeným, byť do svého řemesla sympaticky zapáleným koučem. A s obměněným kádrem, jehož „tuning” v zimě neprobíhal úplně podle představ vedení „sklářů”. Tomu se totiž nepovedlo přivést hráče, které si zapsalo na podzim do notýsku, místo nich angažovalo jména, za kterými se skrývají velké otazníky. Je ale férové říct, že vzhledem k mizerné finanční situaci příliš možností v nakupování nemělo, opět muselo vsadit na fotbalisty bez angažmá nebo s nízkou pořizovací cenou.

Co čekat od Tijaniho, Žáka, Sejka, Boljeviće a dalších? Jiří Jarošík si po tureckém soustředění pochvaloval stopera Tijaniho. Mluvil o něm jako o vůdci (nejen) defenzivy, ocenil jeho zlepšenou fyzičku. Tijani je ale trošku jako meloun, respektive jeho koleno, které je po komplikované plastice předního zkříženého vazu. Mimo hru ho dostalo už několikrát. Na Stínadlech se musí modlit, aby na jaře vydrželo, Tijani by totiž mohl být skutečně trefou do černého.

Dalším zkušeným borcem je levý bek Boljević. Zahrál si evropské poháry, na hřišti vypadá sebevědomě a podle těch, kteří ho viděli v přípravě, má potenciál hrát v základní sestavě „žlutomodrých”. Je to ale velké ale… Tím je sehranost obrany, z níž navíc vypadl zraněný Shejbal, na kterého Jarošík sázel.

Bota Severočechy na podzim tlačila i v záloze a útoku, většina hráčů byla z formy, hrála pod své možnosti. Žádný špílmachr či střelec Jarošíkův soubor neposílil. V tomto kontextu nelze nezmínit návrat dlouhodobě zraněných Kučery a Žitného, i u nich je ale návrat do optimální formy sázkou do loterie. Podobně je tomu i u hráčů, kteří doposud hráli jen druhou ligu. Při přechodu o patro výš si totiž vaz zlomil nejeden talent.

Co se musí stát, aby se pod Doubravkou hrála i na podzim nejvyšší soutěž? Důležitá bude chemie týmu, odhodlání (nejen) zkušených hráčů rvát se za celé město, nenechat ho po 26 letech spadnout. Kvalitu, která by měla zaručit posun alespoň na první nebarážovou pozici, teplický celek rozhodně má, v psychicky náročném záchranářském boji ale rozhodují i jiné faktory.

O vyhlídkách „upgradovaných” Teplic napoví první jarní kola. „Žlutomodří” v nich můžou získat tolik potřebné sebevědomí a herní pohodu, nebo znovu zabřednout do podzimní deprese. Právě hlava bude totiž rozhodovat více než kdy jindy.