FOTO, VIDEO: Lidské mraveniště! Takhle fans Sparty euforicky slavili titul

Elektrizující atmosféra, celostadionové choreo a po zápase s Plzní moře fanoušků proudící na hřiště. Sparta se po devíti hubených letech vrátila na ligový trůn a stálo to za to. V metropoli se slavilo do rána, když všechno odstartovala dokorace mistrů přímo na stadionu, následně pak párty na letenské pláni. Sparťané ve vítězné euforii stráví hezkých dalších pár dní a nic na tom nezměnila ani porážka 0:1 od Plzně v posledním mači sezony. Jak taková "pařba" po sparťansku vypadá? Podívejte se na naše video a galerii.

Obrovská euforie sparťanských fanoušků, kteří po konci zápasu s Plzní vběhli na hřiště slavit titul. | Video: Deník/Václav Veverka