Není bez zajímavosti, že v letošním roce byly duely Teplic s Libercem už třikrát odloženy! V prvních dvou případech byl proti nezpůsobilý terén teplického stadionu Na Stínadlech, říjnové utkání se nehrálo kvůli vládním opatřením proti šíření nemoci covid-19.

Není vyloučené, že i nedělní zápas bude odložený. V týmu Liberce má totiž celá řada hráčů a členů realizačního týmu pozitivní test na koronavirus. Nejprve ale Slovan čeká zápas Evropské ligy v Hoffenheimu, k němuž nastoupí ve čtvrtek.

"Testy UEFA na Covid nám prokázaly vícero pozitivních hráčů včetně několika členů realizačního týmu. Do Hoffenheimu tudíž odcestujeme ve značně oslabené sestavě. Situace je prostě taková a my to bereme tak, jak to je,“ vyjádřil se kouč Liberce Pavel Hoftych. "Teď počítáme padlé a skládáme hráče, kteří k nám přibyli z B-týmu. Jelikož je ze strany UEFA samozřejmě zájem, aby se zápas odehrál, tak se intenzivně řeší parametry počtu hráčů pro tento zápas a zítra bychom podle všeho měli odletět,“ doplnil.

"Bude to o tom, kdo bude mít méně nakažených," usmívá se trenér Teplic Stanislav Hejkal. "Liberec je rozehranější, my jsme zase pořádně nažhavený," tvrdí brankář "sklářů" Tomáš Grigar.