„Mužstvo by si za odvahu a poctivost minimálně bod zasloužilo. Bohužel jsme neřešili dobře finální fázi. Musíme zvládnout v neděli zápas v Brně, abychom si ho dál drželi aspoň na ten čtyřbodový distanc,“ shrnul situaci svého týmu trenér Teplic Radim Kučera.

Ve středu byli „glassboys“ bodovému zisku skutečně blízko. Až na jednu výjimku Plzeň v první půli teplického brankáře Čtvrtečku neohrozila. K oné výjimce došlo v první minutě nastavení a měla gólové parametry. Před domácím gólmanem se zjevil Šulc, ale nepálil dostatečně prudce a přesně, aby Západočechy poslal do vedení.

Byli to překvapivě spíš „skláři“, kdo se v úvodní pětačtyřicetiminutovce dostával do šancí. Jejich výkon byl konzistentní, fungovaly jim všechny řady. Vzadu hrál na postu stopera velmi dobře Kučera, v záloze se dařilo Žitnému i dalším hráčům, vepředu působil hladově Vukadinović. Největší šanci Teplic měl v prvním poločase Černý, jehož tváří v tvář vychytal Staněk.

Poločasová přestávka Viktorce prospěla. „Žlutomodří“ ještě před ní museli střídat zraněného Kučeru Ljevakovićem, čehož se Plzenští snažili zvýšenou aktivitou využít. Nejprve Čtvrtečka odhadl Kopicovy záměry a jeho lob v pádu vytáhl rukama. O pár minut později už byl ale krátký na střelu, kterou vyslal z hranice vápna Kaša a nešťastně ztečoval Ljevaković.

„Nechtěli jsme být pasivní, ale dostali jsme se pod tlak,“ poznamenal Kučera ke kritickému momentu zápasu.

Doménou Severočechů byla poté především bojovnost, díky které se dostal do ojedinělé šance střídající Kodad. Snaha Teplic o ofenzivu nabízela Plzni okénka v obraně. Velkou příležitost potvrdit hubené vedení měl hlavičkující Beaguel, Čtvrtečka však vytáhl reflexivní superzákrok. V závěru ještě ohrozil teplickou branku Ba Loua.

„Skláři“ se do náporu dostat nedokázali, ze hřiště odcházeli do kabin s těsnou porážkou. Šest zápasů v řadě tak v lize nevyhráli, Plzeň naopak podeváté odešla z ligového trávníku bez prohry.

„Byli jsme hodně oslabení, nebylo kam sáhnout, hlavně v útoku. Ale nechci se na to vymlouvat,“ pronesl Kučera.



Plzeň si tří bodů váží, na těžkém terénu neměla lehkou úlohu. „V první půli jsme se nedostali do hry. Ve druhém poločase už jsme byli mužstvo, které jde za svým vítězstvím. Bylo to víc o boji, než že by to bylo o fotbale. K fotbalu by byla potřeba lepšího terénu," uvědomoval si kouč Viktorky Adrian Guĺa.





FK Teplice - Viktoria Plzeň 0:1 (0:0)

Branka: 61. Kaša. Rozhodčí: Marek - Kubr, Mikeska - Klíma (video). ŽK: Moulis - Havel. Bez diváků.

Teplice: Čtvrtečka - Hyčka (81. Vachoušek), Knapík, T. Kučera (42. Ljevakovič), Černý - Radosta (71. Kodad), Mareček, Jukl, Moulis - Žitný (81. Droehnle) - Vukadinovič. Trenér: R. Kučera.

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Hybš - Hořava (90.+4 Hranáč), Kalvach - Kopic (76. Mihálik), Šulc (88. Matějka), Falta (75. Ba Loua) - Beauguel (88. Ondrášek). Trenér: Guľa.