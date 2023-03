Teplický fotbalový klub v pondělí slavnostně představil plnému Koncertnímu sálu kulturního domu svou novou identitu v čele s logem. Nový znak sklářů sklidil potlesk na otevřené scéně, líbí se fanouškům i legendám.

Nové logo klubu | Video: Denik/František Bílek

Cílem klubu je sjednocení všech klubových výstupů a jejich posunutí do moderního hávu s velkým odkazem na bohatou tradici, kterou fotbal v Teplicích má. „Nové logo i vizuální identita nám přináší velké možnosti nejen v naší komunikaci, ale také především využitelnost směrem k merchandisingu pro náš fanshop, se kterým už řešíme možnosti nových kolekcí,“ říká ředitel klubu Rudolf Řepka. První předměty, konkrétně šály, s novým logem by měly být v prodeji již na příštím domácím zápase s Hradcem Králové.

Nové logo odkazuje na podobu několika historických znaků teplického fotbalu a hledá mezi nimi jednotící linku. Modrá plocha s výraznými počátečními písmeny názvu klubu se hlásí k počátkům organizovaného fotbalu ve městě Teplice a tradici největšího místního prvorepublikového klubu Teplitzer FK 03. Tvar loga ve formátu štítku je inspirován podobou prvního znaku současného klubu, tehdy pod názvem SK Teplice-Šanov, tato podoba byla používána v letech 1945-1948. Z novodobého loga FK Teplice představeného v roce 1995 přejímá lem ve žluté barvě klubu a obnovený typografický motiv ve středu loga.

„Jsem hrozně rád, že se klub hlásí k předválečné historii fotbalu v Teplicích," řekl na slavnostním aktu ředitel představenstva FK Teplice Pavel Šedlbauer, jemuž se nové logo líbí. „Mně se také moc líbí. Protože když člověk spojí život s tiímhle fotbalovým klubem, tak se musí líbit," vyznal se k lásce k žlutomodrému klubu jeho legenda Pavel Verbíř.

Ke změně logo došlo v tomto roce právě kvůli výročí 120 let od založení Teplitzeru FK 03. Logo je prací grafika Karla Hejkala z Litvínova. Proces tvorby začal už v červenci 2021. „Můj děda a táta klubu fandili, táta do Teplic na fotbal i jezdil. Navíc sbíral sportovní odznaky, takže jsem vnímal už teplické logo z 80. let a samozřejmě i ta následující až po současné. Bylo tak pro mě velkým závazkem ujmout se tvorby nového loga a věřím, že ho fanoušci vezmou za své a přiroste jim k srdci,“ říká své přání Hejkal.