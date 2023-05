Teplický fotbalový stadion Na Stínadlech slaví 9. května padesát let od slavnostního otevření. Během půlstoletí byl stánek s nejvyšší mimopražskou kapacitou vyprodaný šestkrát, pokaždé se jednalo o ligový zápas. Naposledy před 24 lety.

Kdyby „skláři" měli o polovinu menší stadion, vyprodaných zápasů bychom našli několikanásobně více, návštěvy okolo 10 tisíc fotbalových fanoušků na severu Čech byly a jsou tradicí především na duely s pražskými „S". Zaplnit do posledního místa stánek, který měl až do první poloviny devadesátých let minulého století kapacitu 20 tisíc diváků, ale bylo problematické. Vždyť samotné město Teplice má okolo 50 tisíc obyvatel.

Na druhou stranu je nutné zmínit, že za minulého režimu se počty fanoušků zkreslovaly; kvůli černým fondům drtivá většina klubů hlásila nižší návštěvy, než ve skutečnosti na stadiony na jednotlivé duely chodily. Je tedy pravděpodobné, že například v březnu 1974, tedy necelý rok po otevření Stadionu 9. května, jak se tenkrát Stínadla oficiálně nazývala, byla v ochozech na duel se Slavií vyšší návštěva, než uváděných 18 tisíc. „Je to vidět i na fotkách z některých ostatních zápasů. Tribuny jsou narvané k prasknutí, ale počty diváků jsou hlášené směšně malé," potvrzuje historik Pavel Nohál.

Prvním skutečně vyprodaným duelem tak byl až souboj se Spartou, který se v lázeňském městě hrál o dva měsíce později, konkrétně v pondělí 13. května 1974. Výkop byl stanovený na 19. hodinu, hrálo se tedy pod umělým osvětlením. To bylo při ligovém utkání poprvé funkční 21. října 1973 při střetnutí s Duklou Praha, v přípravném o šest dní dříve, kdy Tepličtí hráli se Spartakem Ústí nad Labem.

1. vyprodaný duel: Teplice - Sparta 2:2 (13. května 1974)

„Žlutomodří" se pohybovali uprostřed tabulky, stejné patro patřilo i Spartě (které mimochodem o rok později z nejvyšší soutěže sestoupila). V domácím prostředí tehdy parta okolo Sedláčka, Bičovského, Melichara či Stratila pravidelně vyhrávala. Poslední ligový stínadelský nezdar (a zároveň první na novém stadionu) se datoval právě k zmiňovanému zápasu s Duklou, jinak byli Tepličtí na místech, kde se v minulosti skutečně stínaly hlavy, famózní. Pokud bychom brali vážně údaj z týdeníku Gól, který hlásal 15 932 fanoušků, což je patrně návštěva nahlášená klubem, bitva s Pražany by v našem výčtu nebyla. Další zdroje ale uvádí vyprodáno, čili 20 tisíc diváků na dřevěných lavicích moderního stadionu.

Samotné utkání bylo rušné a zajímavé. Severočeši měli převahu, v útoku byli nadstandardní Bičovský se Stratilem. Sparta vsadila na obranu, její zbraní byly rychlé brejky. První gól dal talentovaný Bičovský, Sparta ale po obrátce Stránským srovnala. Pak chyboval při vysokém míči brankář Letenských Kislinger a Thorovský „žlutomodrým" vrátil vedení. Třináct minut před koncem vystřelil Čermák, Mixa míč tečoval a byla z toho vyrovnávající branka. Tepličtí fanoušci odcházeli domů zklamaní, remíza s průměrnou Spartou je neuspokojila.

2. vyprodaný duel: Teplice - Hradec Králové 1:1 (16. června 1980)

Na jaře 1979 Teplice po patnácti letech z 1. ligy sestoupily. Hned v následující sezoně vyhrály skupinu A České národní ligy (o sedm bodů před druhým Jabloncem) a v kvalifikaci se utkaly s vítězem béčka, kterým byl Hradec Králové. Kvalifikace měla určit postupujícího mezi elitu pohárovým způsobem, Severočeši nejprve začínali ve východočeské metropoli. Domů si přivezli porážku 0:1, před napěchovanými Stínadly proto museli dát soupeři více než jednu branku.

V 53. minutě se domácí tým ujal vedení díky Melicharovi, to už hrál bez diskutabilně vyloučeného Mixy. Záhy dal druhý gól Petar Novák, hlavní sudí rozhodčí Ivan Grégr ho uznal. Jenže pomezní Pelíšek zamával ofsajd a arbitr důležitého střetnutí se nechal zviklat. Když pak osm minut před koncem srovnal hradecký Finger, bylo po naději Teplic na návrat do nejvyšší soutěže. Pamětníci utkání mají rozhodčímu, o kterém pár let poté vyšla kniha s názvem Černá svině, problematická rozhodnutí za zlé. Řada z nich se diví, že dostal důvěru pro oba zápasy, někteří dokonce tvrdí, že měl za úkol Hradec protlačit mezi smetánku.

3. vyprodaný duel: Teplice - Vítkovice 0:0 (28. června 1981)

Sotva během následující sezony frustrace z fanoušků, hráčů i funkcionářů „sklářů" vyprchala, v kvalifikaci s Vítkovicemi prožili téměř do puntíku stejný příběh jako proti Hradci. Také tentokrát Severočeši vyhráli svou skupinu České národní ligy, Jablonec za sebou nechali o pět bodů; také tentokrát začínali ošidnou kvalifikaci na stadionu soupeře; a také tentokrát první souboj prohráli 0:1.

Ve žhavém nedělním pozdním podvečeru byly tribuny teplického stadionu nabité k prasknutí. Pamětníci se dušují, že kapacita byla výrazně překročena, diváci byli doslova všude. Hlasatel do mikrofonu několikrát přečetl prohlášení kapitána Počty. „Přísaháme na první ligu! Jsme odhodlaní nechat na hřišti i své životy!" Teplice předváděly solidní výkon, po celý průběh střetnutí měly převahu. Jenže výtečného brankáře Jaroslava Zápalku nepřekonaly ani z malého vápna; Jiří Šourek trefil tyčku. Postoupilo šťastnější mužstvo, zklamaný hlasatel pohřebním tónem konstatoval, že na podzim se na Stínadlech bude chodit znovu jen na Českou národní ligu.

4. vyprodaný duel: Teplice - Sparta 1:1 (25. září 1998)

Teplice se do ligy vrátily na jaře 1983 na jednu sezonu, na další návrat museli jejich příznivci čekat až do jara 1996. Po první záchranářské a druhé stabilizační sezoně se parta kouče Josefa Pešiceho na podzim 1998 rozehrála k parádním výkonům, které jí po šestém kole vynesly až na první příčku tabulky. V pátek 28. září se Verbířovi, Frťalovi, Fouskovi či Diveckému postavila pražská Sparta s hvězdným útokem Siegl - Lokvenc. V případě výhry mohla Severočechy vystřídat na čele tabulky, lež se tak nestalo.

Po dlouhých letech se na Stínadlech rozsvítila světla, rekonstruovaný stadion, který měl novou kapacitu 18 500 diváků, se zaplnil do posledního místa. Hosté díky Obajdinovi vedli, těsně před poločasovým odchodem do kabin se ale trefil parádně z přímého kopu kapitán Pavel Verbíř. Fanoušci se pak o pauze kochali ohňostrojem, který byl připravený právě k uvedení světel do opětovného provozu. Šlágr kola ve skvělé kulise už další góly nenabídl, Tepličtí po plichtě 1:1 zůstali na prvním místě.

5. vyprodaný duel: Teplice - Slavia 3:1 (22. květen 1999)

Finiš ligy nabídl teplickým fanouškům úžasnou zápletku. Nadšeně hrající mužstvo, které sázelo na souhru Verbíře s Diveckým, skvělou záložní řadu s Fouskem, Tesaříkem nebo Bílkem a zkušenosti libera Řízka, mohlo v případě výhry nad Slavií Praha oslavit historické stříbro! Důležitosti zápasu odpovídala i návštěva, podruhé v sezoně bylo vyprodáno!

Napěchované tribuny viděly fantastický souboj, který se do dějin teplického klubu zapsal zlatým písmem, byť přinesl stříbro. „Sešívaní" sice od třetí minuty po Vágnerově gólu vedli, ale už v 10. minutě bylo po desáté brance sezony Mariana Řízka srovnáno. „Skláři" předváděli mimozemský fotbal, na zteč je freneticky hnalo téměř 20 tisíc fanoušků. Góly Fouska a Verbíře jim ještě do přestávky daly dvougólový náskok, který s vypětím všech sil ve druhém poločase uhájili.

To, co se dělo na Stínadlech poté, se jen těžko popisuje. Fanoušci Teplic nemohli uvěřit, že mužstvo, které se na začátku devadesátých let plácalo ve třetí nejvyšší soutěži, si na podzim zahraje kvalifikaci o Ligu mistrů. Řada příznivců ještě do dnešního dne na tento památný duel vzpomíná, například i na to, jak Marián Řízek zatloukl do trávníku Stínadel obrovský hřebík se slávistickou pentlí. Pražany totiž tenkrát trénoval Jaroslav Hřebík…

6. vyprodaný duel: Teplice - Sparta 4:2 (22. srpna 1999)

Náročnou sezonu 1999/2000 Teplice nezačaly nejlépe, z prvních dvou ligových zápasů získaly jen bod. Po domácím souboji o Ligu mistrů s Borussií Dortmund (0:1), který ale i vinou spekulantů s lístky nebyl vyprodaný, doma porazily 2:0 Příbram, aby v šlágru 4. kola před vlastními fanoušky přivítaly Spartu Praha. Domácí chtěli hrát kvůli odvetě v Dortmundu o den dříve, Sparta nesouhlasila. Dopředu bylo jasné, že bude vyprodáno, měření sil s patrně nejatraktivnějším rivalem „žlutodmorých" téměř ve všech případech na Stínadla přilákal více než desetitisícové návštěvy.

Fotbalová euforie + lepšící se výsledky + letní počasí + vyhovující nedělní termín = do poslední vstupenky vyprodaný stadion. Spartu zničil bájným hattrickem Michal Bílek, v základu pražského celku, který vedl Ivan Hašek, byl Tomáš Rosický. Zajímavostí je, že Teplice měly tehdy zkušenější sestavu, co s ligových startů týkalo.

Kabáti také zaplnili Stínadla

Od srpna 1999 byla Stínadla vyprodání nejblíže 27. listopadu, kdy „skláři" v poháru UEFA hostili Feyenoord Rotterdam (1:0). Tehdy do hlediště přišlo 17 054 diváků. V domácí soutěži se nejvíc stadion napěchoval 16 180 fanoušky 27. října 2013, kdy na sever Čech přijala Plzeň (1:0).

Připomeňme ještě, že na Stínadlech hrála dvacetkrát i reprezentace, vyprodáno na ní ale nebylo ani jednou. Největší návštěva? 16 200 diváků na zápasy proti Walesu (2006 - 2:1) a Finsku (2003 - 4:3). Okolo 20 tisíc hudebních fanoušků na ně přišlo v roce 2013 na koncert skupiny Kabát, další dvě představení populární kapely (2015 a 2019) se už tak skvělou návštěvou chlubit nemůžou.

A perlička na závěr: nejvíce fanoušků přišlo v Teplicích na fotbal na starou Drožďárnu (dnešní parkoviště před Albertem v Nákladní ulici). „Dobový tisk v roce 1949 uváděl na utkání se Spartou 22 tisíc diváků a na Slavií v roce 1966 21 tisíc diváků. Jestli to tak opravdu bylo, tak se lidi mačkali jako sardinky. Kapacita Drožďárny totiž byla daleko menší než kapacita Stínadel, na druhou stranu ale byla drtivá většina míst na stání," říká Pavel Nohál.