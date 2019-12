Měl smůlu, že na Základní školu Komenského II, kde se vzdělávají fotbalové naděje ligového Zlína, přišel až v šesté třídě. Proti klukům ze sportovních tříd tak s kamarády ze Všeminy, odkud pochází, neměl nikdy možnost v McDonald's Cupu dojít daleko. Přesto devatenáctiletý stoper Fastavu Jakub Kolář, který se nedávno ve FORTUNA:LIZE blýskl vítězným gólem do sítě Olomouce, na největší žákovský turnaj velmi rád vzpomíná.

Devatenáctiletý obránce Zlína Jakub Kolář (vpravo) premiérovým ligovým gólem rozhodl 9. listopadu 2019 zápas s Olomoucí. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Byla to pro nás velká zábava. Brali jsme to tak, že jsme se ulili ze školy. Vždycky je lepší proběhnout se na hřišti než sedět v lavici,“ říká odchovanec slušovického fotbalu, který od devíti let působí ve Zlíně.