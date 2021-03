„Dokud mám sílu, tak se chci pokusit ještě jednou přesvědčit Moravu, v čem je její síla. Chci připomenout, že zapomněla na „Svatoplukovy pruty“, bez kterých by třeba Karel Brückner nebyl nejúspěšnějším trenérem reprezentace v historii českého fotbalu,“ vysvětlil Kubíček, kterého na funkci nominovaly Slatinice, kde je registrován.

Dosavadní předseda okresního i krajského svazu Stanislav Kaláb už dopředu avizoval, že znovu kandidovat nebude. O post šéfa OFS se nyní vedle Kubíčka hodlají ucházet také předseda divizních Nových Sadů Josef Ondroušek a také Jakub Beneš z prvoligové Sigmy.

Kubíček podporoval Ondrouška a nyní dopředu avizuje, že před volbou samotnou volbou s největší pravděpodobností odstoupí. „Na valnou hromadu se jako předseda hlásím proto, abych měl prostor promluvit ke klubům,“ vysvětluje Kubíček.

Plánované vystoupení

„Jedině ve spolupráci všech, tedy okresů, kraje, divizních klubů, MSFL a profi fotbalu, jako v období 2001 až 2005, může být Morava silná. A když najde spojence v Čechách, bude i vládnout,“ vysvětluje Kubíček.

Není tedy pochyb o tom, že jeho kandidatura i plánované vystoupení je namířeno proti Benešovi a skupině jeho podporovatelů (například šéfovi moravské řídící komise Pavlu Nezvalovi). Ostře se proti nim stavěl už před Vánoci, kdy poskytl Deníku obsáhlý rozhovor.

„Když jsem poznal Jakuba Beneše, věřil jsem, že bude chtít věci ve fotbale napravovat. On sám tak také vystupoval. Zároveň ale s pány Nezvalem a Zahradníčkem (předseda moravské komise rozhodčích) jezdil po okrese a vykládal, že já, Ondroušek a Kaláb jsme berbrovci a oni jsou zachránci fotbalu. To mě urazilo a nadzvedlo,“ řekl Kubíček.

Důležité materiály

„Nejde o slušném člověku, který na Nových Sadech vystavěl krásný areál a ve kterém má Sigma akademii, vykládat takové nesmysly. Myslím si, že Ondroušek je vynikající kandidát na předsedu okresu i kraje. Nezval a lidé kolem něj naopak rozvrátili Moravu. Způsobili, že ztratila kontrolu nad volbou předsedy. Chci předstoupit před kluby a vysvětlit jim, co se ve fotbale děje. To nejde dělat přes novinové články. To se musí udělat z očí do očí,“ dodal Kubíček.

„Veškeré materiály, které budou pro kluby důležité, a poukáží na selhání jmenovaných pánů, zveřejním od úterý na svém webu jiri.kubicek.cz a klubům je zašlu i do mailu podle kontaktů, které mají na svazových stránkách. Vše chci udělat transparentně. A těším se na to, až se dotyční budou na valné hromadě ze svých činů zpovídat a vysvětlovat podvod na kraje a okresy a jiné taškařice,“ uzavřel Kubíček.