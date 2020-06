Na Brandově opět ožívá tradice fotbalu. V horské obci se před lety dospělý fotbal hrál, ale to už je minulostí. Teď se o vzkříšení sportovní tradice starají trenéři s dětmi. A horské obce jim vycházejí vstříc. Vznikl mládežnický fotbalový klub SK Krušnohoří, který sdružuje mladé fotbalisty z Brandova, Hory Svaté Kateřiny a Nové Vsi.

Děti z horských obcí, ale také z dětského domova z Hory Svaté Kateřiny trénují na brandovském fotbalovém hřišti, kde mají díky obci parádní zázemí včetně šaten a fotbalových kabin, které jim vedení Brandova dalo k dispozici. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

„Trenéři pod vedením Honzy Štefka nás oslovili, že by rádi založili fotbalové sdružení SK Krušnohoří. Je to mládežnický tým, který je zaměření především na fotbal, ale také na další sportovní aktivity. Ve sdružení jsou děti z našich tří horských obcí a to Brandov, Hora Svaté Kateřiny a Nová Ves. To celé gró spolku je mládežnický fotbal. Tady už třetím rokem fotbal není, dříve tu dlouhodobě býval tradicí. Jsme rádi, že ho můžeme znovu podpořit,“ vyjádřil se starosta Brandova Jiří Mooz a dodal: