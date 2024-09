„Obrnice jsou moje srdcovka,“ říká Tůma senior. „Já jsem zatím spokojený, gólově se mi daří a věřím, že se brzy ke mně přidají i ostatní kluci,“ směje se Tůma junior. Obrnice daly ve třech zápasech dvanáct branek a deset jich je Tůmy, ostatní šutéři mají tak nejvyšší čas začít „zařízení“ trefovat také.

close info Zdroj: Deník/František Bílek zoom_in František Tůma v bílinském dresu.

Co sám kanonýr? Nebere posun z krajských soutěží do okresu jako degradaci? „Vůbec ne, přišel jsem pomoci. Mám vyřízené hostování z Bíliny na půl roku a jsem rád, že mohu zdejším klukům pomoct, aby získali větší sebevědomí, v zápasech se vykopali a mohli také přispívat k tomu, že Obrnice budou šlapat,“ popisuje Tůma, který by se tak v zimní přestávce měl přesunout zpět do Bíliny.

„Tam jsem domluvený na konec sezony a kdo ví, třeba pak zase skončím v Obrnicích,“ usmívá se a dokazuje, že „vesnický fotbal“ má pro něj kouzlo. I spoluhráči z Bíliny si nenechali ujít jeho premiéru v obrnickém dresu na půdě Braňan, kde jeho čtyři gólové kousky znamenaly výhru 4:3. Sám soupeř s ním měl velké problémy. „Takový borec, který dokáže sám dát čtyři góly a má zkušenosti, to je strašně těžké. Navíc je hodně šikovný,“ vysekl poklonu Tůmovi braňanský Miroslav Kotlár.

„V Braňanech mě podporovali i kluci z Bíliny. No to víte, že si rýpli, komentovali to se smíchem, pokřikovali na mne,“ směje se František Tůma, momentálně nejnebezpečnější střelec třetí fotbalové třídy skupiny A. Na kolika gólech jeho obrnické dobrodružství skončí?