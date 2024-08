Obrnice po roce vstaly z klinické smrti. Loni po 113 letech klub umřel, aby se za rok znovu narodil a do třetí fotbalové třídy naburáceli Obrničtí s velkou parádou. V Braňanech totiž po poločase a čtyř brankách Františka Tůmy vedly komfortně 4:1. Hotovo? Zapomeňte! Po obrátce stran se začal odvíjet zcela jiný příběh a ze šatem se vrátily jiné Braňany.

Miroslav Kotlár, všemi přezdívaný Kotli, na konci poločasu vykřesal jiskřičku z penalty. V 63. a 73. minutě dal dvě branky braňanský Filip Vršecký a rázem to bylo 3:4. Obrnice v tu dobu už tuhly, jako by jim zalili nohy asfaltem. A domácí ucítili kořist jako supi. „Těžký druhý poločas, to už jsme fakt jeli na morál,“ viděl kouč Obrnic František Tůma. Braňany zapnuly turbo a útočily jako divé, hosté se už jen bránili. Dvě branky Braňanům rozhodčí neuznali, nastavovalo se šest minut. Obrnice nakonec zuby nehty hubené vedení udržely. Ufff….

„Měli bychom se vrátit k přátelákům, které jsme měli, protože tam jsme si fotbalově rozuměli více. Ale část viny bych hodil i na teplé počasí, to sundalo i protihráče. Bohužel v prvním poločase jsme dostali pár balonů za obranu a když mají šikovného hráče, který dokáže dát čtyři branky, tak je to těžké otáčet,“ viděl braňanský Miroslav Kotlár.

Braňany se vrátily na fotbalovou mapu v loňské sezoně, kde se nakonec umístily ve středu tabulky nejnižší soutěže. Kde by se rády viděly letos? „Jaké máme ambice? Hrát vysoko. My jsme v poslední sezoně skončili ve středu tabulky, tak bychom to zase rádi dotáhli výše. Postup? Kdyby na něj došlo, tak snad prodáme celý tým, abychom pochopili, že jsme takhle daleko došli,“ chechtal se sympaťák Kotlár.