„V prvním případě jsem dorážel balon do branky po vyražení střely gólmanem z bezprostřední blízkosti. A zbylé dvě byly vlastně docela podobné, kdy jsme se kombinačně dostali přes střed hřiště až do velkého vápna a já byl na konci akce. Při druhém gólu jsem nadvakrát překonal gólmana a při třetím jsem dával již do prázdné branky,“ popsal Liška. Čím to, že se mu tak střelecky daří? V týmu je gólově nejlepší, celkově pak mezi všemi je na třetím místě. Může za to dost možná i jeho tréninkové oblečení!

„Není to asi žádný speciální rituál, ale dodržuji určité věci – například na zápas musím mít na sobě stejné ponožky a sportovní oblečení, které jsem ten týden používal na tréninky. Mám to tak dané již od dorostu, samozřejmě oblečení je po trénincích vyprané,“ chechtá se litvínovský sympaťák, který se s FŠ Litvínov drží na druhém místě tabulky s jednobodovým odstupem na vedoucí Novosedlice.

„Určitě jako každému asi vyhovuje mít nějaký bodový polštář, protože i když se jedná o okresní přebor, některé zápasy se mohou stát pro tým z prvních míst těžké. Z toho důvodu, že se ostatní týmy snaží třeba devadesát minut bránit a potom stačí jedna malá nepozornost a prohráváte 0:1. A obrat do deseti bránících hráčů je vždy těžký a to v jakékoliv úrovni fotbalu,“ vysvětluje Jakub Liška, který myslí na postup do krajské B třídy. A vše nasvědčuje tomu, že to bude bitva mezi Litvínovem a Novosedlicemi, které na podzim v Litvínově vyhrály 3:1. Odveta je na programu v sobotu 4. června.

„Musíme jít zápas od zápasu a hlavně každý zápas mít za tři body. Myslím si, že vše se rozhodne v Novosedlicích, kde to bude zápas sezony. My musíme udělat vše proto, aby se postup stal skutečností a to z toho důvodu, že tu máme mládež na vysoké úrovni a ta musí mít dostatečně postup z dorosteneckých soutěží do dospělé soutěže, a také proto, že nám covid postup již minimálně jednou odebral, kvůli zrušení zbytku soutěže,“ uzavírá litvínovský fotbalista.