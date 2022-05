„První dvacet minut jsme byli vedle a než jsme se rozkoukali, tak se domácí prosazovali. Pak jsme se dostali do zápasu, hráli, ale bohužel nedávali góly,“ povzdechne si Kobylák při vzpomínce na úvodní dvacetiminutovku, kdy Duchcov udeřil čtyřikrát.

Trochu mu tak zhořkly i jeho dvě přesné trefy. „Je fakt, že mi bylo líto, že jsme prohráli. Nakonec jsme i byli lepší, ale takový je bohužel fotbal,“ bere to s nadhledem.

Kam za fotbalem: A třída nabídne hit. Utkají se dva nejlepší celky

V Poleradech Kobylák našel super partu. To už ostatně potvrdil před nedávnem i jeho spoluhráč František Sidor. V jedenáctičlenné tabulce jsou Poleradští na sedmém místě.

„Já a fotbal? Chtěl bych ho hrát co nejdéle, už mi taky není dvacet let a tak bych si přál udržet balon u nohy ještě dlouho. My v Poleradech jsme rodina,“ usmívá se místní kanonýr, který v sobotu nastoupí na domácím hřišti proti rezervě ohníčského Baníku (17.30).