Před sezonou se na fotbalové mapě objevil Fotbal Braňany a Baník Louka. Nováčci soutěž okořenili a hlavně překvapili, když Braňany půjdou do jarní části třetí fotbalové třídy ze sedmého místa a Louka z osmého. Oba celky ukázaly, že body od nich nebudou samozřejmostí.

„Za nás s podzimem spokojenost, když si vezmu, že jsem bral skoro kluky z ulice,“ chechtal se předseda Louky Václav Laštovka. Fotbal se do vísky blízko Litvínova vrátil po 23 letech. Od nové sezony bude mít Louka i mládežnické týmy a soutěže. „Jsme rádi, že jsme podzim dokázali uhrát na střed tabulky. Líbilo by se mi se v těchto patrech pohybovat i na jaře, nebo je ještě mírně vylepšit,“ dodal Laštovka.

Most hraje o extraligu: Neprodáme kůži lacino, ale chce to víc jak sto procent

Příjemnější starosti, ty postupové, zažívají v Bečově a Poleradech. Bečov je druhý se 32 body, Polerady třetí jen s horším skóre. Na 32 bodech jsou ovšem ještě Sobědruhy a Duchcov B. Slušná fronta vlčáků na nejvyšší pozice. Lídrem tabulky je Sokol Suché se 34 body.

„Nebránili bychom se postupu, chceme postoupit do vyšší soutěže. Dokonce jsme si to dali i za cíl,“ říká bečovský rychlonožka Pavel Šnajdr. Polerady zase do jara nasadí zbraň silného kalibru – z Bíliny se vrátil špičkový střelec František Sidor, který dal o sobě vědět před krátkým časem na zimním turnaji v Postoloprtech, kde jeho góly, a dal jich nejvíce - osm, vynesly Poleradům první místo. Povedená příprava na mistráky!

Program víkendu – Třetí fotbalová třída: Braňany – Bečov (sobota od 13.00), Hrobčice – Louka (sobota, 15.00), Polerady – Suché (neděle, 15.00)

Jak to vypadá ještě o patro výš – v okresním přeboru? Tady je lídr soutěže jasný a neochvějný – SK Dubí s náskokem osmi bodů na druhé modlanské béčko. Ale pozor, o postupu v Dubí nikdo nahlas nemluví. „Neradi o tom mluvíme. Hlavně chceme hrát hezký fotbal a vyhrávat,“ říká jasně trenér Michal Valenta, bývalý obránce prvoligových Teplic. Na čtvrtém místě je po podzimu jiřetínská rezerva se třiceti body jako třetí béčko Proboštova. U Jiřetína je zvykem, že poslední sezony končí vysoko a nakročeno k tomu má i letos.

Vzpomínáte? Semifinále Litvínov - Brno před devíti lety bavilo i napínalo nervy

Zklamáním jsou Kopisty, které jsou doslova zakleté v „pralese“. Po minulé sezoně kapitán Jan Vlč odhodlaně hlásil, že se pokusí o návrat do krajské I. B třídy, jenže jedenácté místo po podzimu optimismus nebudí. Jaké bude tedy jaro v nejnižších fotbalových patrech? Rozhodně ne nuda!

Program víkendu – Okresní přebor: Kopisty – Kladruby (sobota, 15.00), H. Jiřetín B – Trnovany (neděle, 15.00)