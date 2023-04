Ztěžka roztáčeli motory do jarní části fotbalové I. B třídy B hráči FŠ Litvínov. Nakonec…

Mezi týmy je rozestup pouze dvou bodů… Je to stále otevřené…

Kryry jsou první, jsou tedy favorit?

Favorit není podle mě nikdo. Je pravda, že mají oproti nám mladý mančaft, což je asi jejich výhoda. To neříkám ani popel.

A mají široký kádr…

Ano, dobře, ale jsou mladí, mají ambice. My už si asi nemáme co dokazovat.

Postoloprty jste přejeli 6:2, jak zápas hodnotíte?

Nebylo to tak jednoznačné, jak by se podle výsledku mohlo zdát…

Vy jste dal tři góly, vybavíte si, jak padly?

Dva po kombinačních akcích spoluhráčů, jeden jsem dal z penalty.

Chválil vás trenér, dobírali si hráči, budete jim muset něco zaplatit?Nic, vůbec. Je to zásluha celého mančaftu, nejen moje. Na výsledku se podílejí všichni. Jestli budu za hattrick platit nějaké pivo? To ne, spíš fanoušci.

Dal jste někdy více než tři góly?

Možná čtyři, ale nechci lhát, moc si to nepamatuji, hraju fotbal třicet let.

Považujete se za střelce?

To vůbec ne. Na rovinu říkám, že je mi jedno, kdo dá góly. To je buřt. Jde o to, aby se vyhrálo.

V sezoně jste dal ale už 14 gólů…

To jo, ale zásluhou celého mančaftu nejenom sebe. Fotbal je týmová hra.

Nemáte tedy metu, Kolik chcete vstřelit gólů za sezonu?

Vůbec.

Jaké mají Černčice ambice?

Chceme vyhrávat. Každý chce vyhrávat.

Nyní hrajete v sobotu od 15.30 Kozlech, bude to těžký zápas…

Každý zápas bude těžký.

Působil jste v Lounech, Kadani, Buškovicích, Vrbně, dlouho v Dobroměřicích. Je vám 36, máte ještě nějaké fotbalové sny?

Už dávno ne. Všechno už mám za sebou, myslím, že jsem si svoje už odkopal. Fotbal hraju jen pro zábavu. Po deseti letech jsem odešel z Dobroměřic, za mě tam byla luxusní parta, ale už jsem tam byl dlouho. Budu hrát, pokud mi to zdraví dovolí. Už jsem chtěl končit minulý rok, ale to mě přemluvili. Je mi 36, dělám, střechy, jsem denně na nohou, na kolenou, všechno mě bolí. Až nebudu moct hrát, skončím.