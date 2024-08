„My se strašně snažili, byli jsme na zápas připravení, ale máme mladé kluky, nezkušené. Viděli jste sami, že když se na ně zatlačí, tak začne být problém. Máme i problém s hrou dopředu, ale díky tomu, že přišel Fery (František Tůma), kterého máme na půl roku a udělal góly. Za tyhle body jsme rádi, na konci se nám třeba budou hodit,“ řekl obrnický kouč František Tůma starší. Jak ho napadlo vzkřísit v Obrnicích po roční pauze fotbal?

„Obrnice mají dlouholetou tradici a já jsem na ní strašně pyšný, hrdý. Teď mi z toho jde až mráz po zádech, mám ten klub strašně rád. S Jirkou Fišerem jsme to dali dohromady, sebrali jsme kluky de facto i za barákem a prostě se to povedlo. Je to super, jsem na kluky hrdý,“ rozplýval se Tůma po vítězné bitvě v Braňanech, která měla hezkou a hlasitou diváckou kulisu.

Chyby viděl, musí svůj mladý soubor ještě hodně motivovat, aby nebyl lidově připosraný a soupeře po jasném průběhu zadupal a nedaroval mu výhodu. „Kluci v tréninku makají, ale v zápase se to bojí pak odehrát. Na tréninku všechno zvládnou, ale v zápase ještě mají pořád strach. Určitě se to zlepší. Je to stále mladý tým, nebereme úplně v potaz výsledek, což je samozřejmě bonus navíc, ale chceme aby se kluci zlepšovali a čas nám ukáže, co dál,“ dodal sympatický kouč Obrnic.