Chomutovský pohár 2023, který se již jedenáctý rok hraje pod patronací hlavního sponzora pana Pavla Šamse a čtvrtý rok pod upraveným názvem Rregional Travel Cup. Tento nejstarší futsalový turnaj v okolí pořádá Spolek Chomutovská liga malého fotbalu. Turnaj se odehrál tradičně ve sportovním areálu Cihla v Chomutově a zúčastnilo se jej dvanáct týmů převážně z Chomutova, ale hrály i týmy z Mostu a Mukova. Loňské prvenství přišli obhajovat hráči FC Baníku Chomutov, ale favoritů na vítězství měl turnaj více.

Po sobotních zápasech ve skupinách se s turnajem museli rozloučit Baníček Most, FC Debakl a jen o jednu vstřelenou branku méně Technoline. V nedělních osmifinálových skupinách zůstali překvapivě Juventus Chomutov, v těžké skupině FC Mix Chomutov a favorizovaní Jany Kluci Mukov, když nedorazili. Dva nejlepší týmy z prvních míst z osmifinálových skupin FC Baník Chomutov a Auto Macák postoupily přímo do semifinále. Na další čtyři týmy čekalo čtvrtfinále. V tom prvním po nerozhodném poločase nakonec porazil Lomber tým Most AC Young boys.

Ve druhém čtvrtfinále vlétly Létající vrány na City Chomutov a rychle vstřelily tři branky. To nejspíš rozhodlo a v souboji dvou překvapení turnaje šli dál vrány. V prvním semifinále se sice do vedení dostal nováček turnaje Lomber tým Most, ale favorizovaný FC Baník Chomutov zabral a svého soupeře vysoko přehrál. Druhé semifinále svedlo dohromady Auto Macák a Létající vrány a po vyrovnaném prvním poločase v tom druhém potvrdil roli favorita Auto Macák a postoupil do finále. Zápas o třetí místo vyhrál Lomber tým Most a bral bronzové medaile, překvapení turnaje Létající vrány obsadily čtvrté místo. Po roce se opakovalo loňské finále a opět to byla podívaná pro diváky. Střetli se čtyřnásobný vítěz turnaje FC Baník Chomutov a Auto Macák, který byl popáté v řadě mezi nejlepšími čtyřmi týmy turnaj, ale ještě jej nevyhrál. Od začátku to byl boj a oba týmy předváděly kvalitní výkon. Do vedení se dostal celkem brzo Baník Chomutov a vyhrál i první poločas.

Auto Macák to však nevzdal a podařilo se mu nakonec při power play v poslední minutě zápasu vyrovnat. Šlo se stejně jako loni na pokutové kopy a Auto Macák hned ten první neproměnil. Ostatní střelci už měli mušku přesnou a tím bylo rozhodnuto. Loňské první místo obhájil FC Baník Chomutov a tento turnaj vyhrál již popáté, Auto Macák má stejně jako loni druhé místo.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Zdeněk Holdy z Létajících vran, který vstřelil třináct branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Jakub Dvořáček z FC Baníku Chomutov a nejlepším hráčem Jiří Chmelan z Auto Macák. Turnaj řídili rozhodčí Jaroslav David, Jaroslav Menšík, Jan Tůma a organizačně jej vedli Jiří Kupec, Martin Jackl, Pavel Fára, Petr Schögl.