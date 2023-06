Sidor zvládl za Polerady ve 22 zápasech nastřílet parádních 38 branek. Prostor má ještě na zaokrouhlení. Už na podzim vyprávěl o tom, že vyhrát tabulku střelců je jedním z jeho cílů. „Je to taková moje motivace, bylo by hezké vyhrát nejlepšího střelce. My v Poleradech se ovšem chceme fotbalem hlavně bavit, je tu skvělá parta,“ řekl František Sidor.

Ten v posledních dvou duelech nastřílel za svůj tým čtyři branky. Na hřišti Sokola Háj minule zvládl hattrick za 21 minut, čímž soupeře definitivně zlomil. S Polerady teď čekají Sidora ještě dvě střetnutí – o víkendu doma s Trnovany B a derniéru sezony obstará v sobotu 17. června zápas na hřišti v Zabrušanech.