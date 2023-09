Když v létě oba týmy přihlásily soutěž, tak to bylo příjemné osvěžení. Stejně jako jejich přípravný zápas v Braňanech, který domácí ovládli 2:1 a v příjemném letním počasí ho sledovaly dvě stovky diváků, kteří se u piva a klobásy skvěle bavili. V uplynulém víkendu to bylo podobné jen tentokrát Braňany zvládly ukočírovat Louku s nulou vzadu, když se v jejich dresu dvakrát prosadil Michal Štefl. „Chtěli bychom samozřejmě hrát co nejvýše, ale až samotná soutěž nám ukáže,“ řekl ještě v letní přípravě braňanský brankář Ondřej Kamenský, který se po víkendu chlubí vychytanou nulou.