Nejvyšší okresní soutěž má za sebou anglický týden, plný bodový zisk z něj mají celky Hrobu a Rtyně. Bojuje se o druhou příčku, která může být vstupenkou do I. B třídy. Dvě kola před koncem ji drží Novosedlice, tři body za nimi je rezerva Horního Jiřetína. O soutěž níže zbývá odehrát už jen jedno kolo. Do boje už nezasáhne Havraň, která po debaklu od Kostomlat hodila vidle do hnoje.