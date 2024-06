To je překvapení! Do okresního přeboru postupuje nejen Bečov

Do nedělní půlnoci se mohly přihlašovat týmy z Teplicka a Mostecka do okresních soutěží dospělých. Nakonec tak učinilo celkem 33 družstev. Znamená to, že okresní přebor se nebude zužovat, zůstane v něm 16 účastníků. III. okresní třída bude mít o jeden celek více, přibyla totiž čtyři zcela nová mužstva.

Atmosféra na fotbale v Poleradech | Video: Deník/František Bílek

