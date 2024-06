Okresní přebor sloučených okresů vyhrál SK Dubí, na posledním místě skončil Hrob. O patro níže se stal vítězem Bečov. Dubští, kteří byli první „o parník", mají právo na postup do I. B třídy, postup do nejvyšší okresní soutěže si vybojovali Bečovští.

Eskáčko i Bečov přihlášky do I. B třídy, respektive do okresního přeboru podaly, což potvrzuje šéf Sportovně technické komise Jan Smrž. Složení okresních soutěží ale podle něj je zatím otazníkem. „Záleží na tom, kolik týmů do nich podá přihlášky. Některé kluby avizovaly, že zakládají svá béčka, zároveň vznikají dva staronové kluby," informuje.

Fotbal by se měl znovu začít hrát v Lahošti, která už získala na volný přestup několik zajímavých hráčů, a v Obrnicích. Oba týmy by začaly ve III. okresní třídě. V ní by mohly být i zálohy Srbic, Hostomic a Braňan. Pokud se divíte nad případnou přihláškou Braňan, které už ve III. třídě jsou, start jejich béčka by byl po sportovně-technické stránce v pořádku. „Áčko i béčko v nejnižší okresní soutěž být může. Zatím ale nepodaly přihlášku," tvrdí Smrž.

Zdroj: Deník/František Bílek

V předchozím ročníku se hrál okresní přebor s šestnácti účastníky, III. okresní třída sdružovala patnáct týmů. Co by se stalo, pokud by se počet okresních celků o zmiňovaných pět nováčků rozšířil? Znovu odpovídá Jan Smrž: „V tom případě by se mohl okresní přebor zúžit na čtrnáct a ve III. třídě by se rozdělila zbývající mužstva do dvou skupin."

Pořád věříme, že to dobře dopadne

„O situaci víme a jsem hodně napnutí, jak to dopadne. Už jsme si mysleli, že jsme zachránění, ale víme, že když podá přihlášku hodně týmů, tak dojde k menší reorganizaci. Hodně by nás sestup mrzel. Máme výbornou partu, trénujeme ve velkém počtu. Nevím, co by sestup s kluky udělal. Pořád věřím, že to dobře dopadne. Kdyby ale k sestupu přeci jen došlo, určitě bychom se snažili hned vrátit mezi okresní elitu, kam podle mého patříme," říká trenér Kladrub Stanislav Mixa

Pád z okresního přeboru by tak postihl nejen poslední Hrob, ale i Kladruby. „Z B třídy do okresu nikdo nespadl, nahoru jde SK Dubí, do okresního přeboru postupuje Bečov. Pokud by kvůli rozšíření III. třídy byla okresní soutěž čtrnáctičlenná, musely by sestoupit i předposlední Kladruby," počítá Smrž.

Jenže není jisté, kolik celků se do obou soutěží přihlásí do půlnoci 23. června, kdy je deadline. „Doposud se nepřihlásily například Novosedlice nebo béčko SK Dubí. O béčku Srbic se bude rozhodovat v pátek. Nelze tedy říct, jak to ve skutečnosti bude. V pondělí budeme moudřejší," hlásí předseda STK OFS Teplice.