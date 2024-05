„Já jsem bohužel druhou půlku sezony v Jiřetíně promarodil, ale musím říct, že zatím skvělé. Hrajeme nahoře, šlape nám to zatím. My jsme takový bojovný tým a je fakt, že poslední sezony jsme končili nahoře a naposledy byli na třetím místě. Áčko to tak bohužel takhle povedené nemá no. Ale já věřím, že se snad blýská na lepší časy,“ věří gólman Jiří Sapoušek, který v posledním duelu viděl, jak už po dvou minutách hry otevřel skóre jeho spoluhráč Ondřej Kopaničák. Postupně se pak přidali Horáček, Svoboda a Stříbrný.

Druhému zástupci Mostecka se v okresním přeboru nedařilo. Fotbalisté Kopist padli doma těsně 4:5 s celkem 1. FC Dubí a v tabulce jim patří až desáté místo.

Ve třetí třídě se nahání Polerady a Bečov

Dramatičtější je situace v nejnižší fotbalové soutěže a to třetí okresní třídě. Tady jsou na samém vrcholku tabulky shodně s 58 body Bečov a Polerady. První Bečov má ovšem lepší skóre a také zápas k dobru. „Postup jsme si letos za cíl dali,“ vyjádřil se bečovský Pavel Šnajdr. Poleradští kluci takhle nepřemýšlí, mají fotbal jako zábavu a uvidí, kam po skončení sezony dokráčí. Na třetím místě za oběma celky je mužstvo Suchého s 55 body, čtvrté Sobědruhy jich mají 54. Tohle ještě bude boj!