Ústí má průšvih. Kapitán se jako divák pustil do rvačky, bránil prý rodinu

Do Soběchleb přijely Trnovany, kterým se v okresním přeboru v této sezoně vůbec nedaří. Po půli to bylo nerozhodně 2:2, zkraje druhého poločasu ale za protesty putoval do sprch Roman Götz a domácí kapitán Lukáš Mráz z pokutového kopu strhl vedení na stranu svých barev. Gotz podle zápisu rozhodčímu Slavomíru Moudrému sprostě vynadal („jděte do p*či").

Soběchleby přidaly další dvě branky, Moudrý poté ještě jednou vytáhl červenou kartu, určená byla Petrovi Krausovi. Čím se provinil? Opět můžeme nahlédnout do zápisu o utkání. „V přerušené hře po nařízení přímého volného kopu na mě zařval ‚co čumíš do toho notýsku píčo´, a to z bezprostřední blízkosti," vylíčil barvitě hlavní arbitr duelu.

OLPE PLUS - Okresní přebor dospělých - 12. kolo:

Novosedlice - TJ Proboštov B 2:2 (0:2); pen. 2:4. Branky: 59. Jadrný, 81. Vovesný - 4. Kalabza, 24. Kalabza.

Soběchleby - TJ Hvězda Trnovany 5:2 (2:2). Branky: 2. Murdych, 45. Mráz, 56. z pen. Mráz, 65. Murdych, 80. Loos - 18. Marvan, 6. z pen. Marvan.

TJ Sokol Kladruby - SK Dubí odloženo

TJ Kopisty - TJ Hrob 3:1 (1:0). Branky: 30. Štěpnička, 50. z pen. Žalud, 77. z pen. Žalud - 54. Pištora.

TJ Sokol Košťany - 1. FC Dubí 1:2 (1:0). Branky: 4. Prokop - 87. Švábenský, 60. z pen. Smolný.

Unčín - FK Rtyně 2:0 (1:0). Branky: 26. Antoš, 90+3. Novotný.

Horní Jiřetín B - SK Baník Modlany B 1:1 (1:1); pen. 5:4. Branky: 37. Spilka - 16. Brezovský.

TJ Oldřichov B - Baník Ohníč 5:1 (2:0). Branky: 2. Kytka, 34. Kalbáč, 54. Zícha, 64. Zícha, 82. Matouš - 80. Bánom.

GKR HOLDING a. s. - III. třída dospělých - 12. kolo:

TJ Baník Louka - TJ Sokol Suché 2:4 (1:0). Branky: 40. Jan Hrubý, 50. Červenka - 60. z pen. Barák, 50. Klaus, 52. Klaus, 90. Klaus.

TJ Sokol Bečov - TJ Baník Zabrušany 9:0 (5:0). Branky: 10. z pen. Šnajdr, 18. Cerman, 19. Rost, 20. z pen. Schön, 22. Schön, 49. Schön, 62. Kurcin, 80. Kurucz, 88. Valoušek.

Duchcov B - SK Dubí B 5:2 (2:2). Branky: 8. Boho, 40. vl. Klaban, 77. Kovács, 80. Giňa, 81. Boho - 3. Kopecký, 6. Zacharda.

FK Hostomice - FK Kostomlaty p. M. 4:1 (3:1). Branky: 28. Hlaváč, 39. Levý, 41. Mergl, 76. Levý - 22. Hejl.

TJ Rozvoj Polerady - Hrobčice 1:0 (1:0). Branka: 6. Müller.

TJ Hvězda Trnovany B - TJ Sokol Háj 0:1 (0:1). Branka: 26. Chládek.

TJ Slovan Sobědruhy - TJ Baník Ohníč B 3:0 (2:0). Branky: 9. Marek Klinkáček, 43. Suk, 66. Marek Klinkáček.