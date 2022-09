Hned šest celků čeká v okresních soutěžích na první bodový zisk. Naopak šest týmů zatím neztratilo ani jeden bod. Dno okresního přeboru patří Kladrubům, ve III. třídě je poslední hostomický nováček. Ten se sice dočkal v duelu proti béčku SK Dubí první branky po svém restartu, vstřelil ji Miroslav Kamrla, na bodový zisk to ale nestačilo. Naopak rezerva „eskáčka“ se radovala ze svého prvního historického vítězství. Daří se Trnovanům, které do okresního přeboru postoupily, doma smetly 7:0 Kladruby. A branek prý mohlo být daleko více, kdyby si Hvězda lépe seřídila v kabině mířidla. V pohodě se zdá být i Unčín, celek, který sestoupil z I. B třídy. Sokol na umělé trávě ZŠ Edisonova v Teplicích, kde má (snad) dočasný azyl Slovan Sobědruhy, zvítězil vysoko 7:1. Dobrou fazónu na začátku soutěže mají také hráči Košťan a Hrobu. Hlavně Košťanští se netají svou touhou zaútočit na postup do krajské soutěže. Ve III. třídě si velmi dobré počíná béčko Modlan, spokojenost panuje rovněž v Kostomlatech.