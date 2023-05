V předchozím zápase zvládl Kurcin penaltový hattrick, když třikrát skóroval z puntíku proti Ohníči. Naposledy ale už ukázal, že to dokáže i ze hry a pomohl dvěma trefami k devítigólové demolici posledních Hostomic.

„Do každého zápasu se snažím jít naplno a zodpovědně vůči spoluhráčům, týmu chci být co nejvíce přínosem. Góly se daří střílet hlavně díky dobré bečovské partě, která mě výborně přijala. Rozhodně nižší soutěž nepodceňuji. Je tam sice více času na práci s míčem, ale na druhou stranu jsou souboje tvrdší a právě ty mi jsou myslím přínosem,“ vypráví dvacetiletý Matěj Kurcin a vysvětluje, proč se nemohl více prosadit v baníkovské juniorce, které se na jaře daří, postupuje pohárem i tabulkou a je třetí.

„Po škole jsem dostal příležitost k dobrému zaměstnání, bohužel pro fotbal na směnný provoz. Takže jsem nestíhal v Mostě tři až čtyři tréninky týdně jako moji spoluhráči. Následně po této komplikaci jsem se nedostával do sestavy v mostecké juniorce, což je logické. Také díky vstřícnému přístupu mého mateřského klubu mi bylo umožněno hostovat v bečovském kádru a udržet si tím herní vytíženost s tím, že v Mostě trénuji pouze tak, jak mi to zaměstnání umožní,“ vysvětluje Kurcin a posun níž nebere jako krok zpět. Jako fotbalista se v „pralese“ otříská, otrká a samozřejmě si vyšší soutěž v mladém věku zase zahrát může. Ostatně v plánu to má.

„Do nové sezony jsem si dal hlavní cíl a to sladit fotbal a práci dohromady, protože si neumím představit svůj život bez fotbalu. Každopádně se chci vrátit zpět do vyšší soutěže, nejlépe do svého mateřského klubu Baník Most-Souš,“ uzavírá fotbalista.