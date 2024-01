Loni se po 21 letech do Louky u Litvínova vrátil dospělý fotbal a místní nadšenci rozjeli úspěšně sezonu v okresní III. třídě. Teď by rádi v Louce k fotbalovému dění přizvali i děti.

Fotbalisté TJ Baník Louka (ve žlutém) při prvním zápase podzimní části, který byl pro klub zahajovacím a vzbudil velký fanouškovský ohlas. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„Chceme zahájit po letech znovuzrození oddílu dětí,“ řekl předseda TJ Baník Louka Václav Laštovka. Nábor malých sportovců od 5 do 12 let se uskuteční v sobotu 10. února od 14.00 hodin v tělocvičně TJ Baník Louka (Sokolovská 202, Louka u Litvínova). Děti a rodiče obuv do tělocvičny s sebou. Občerstvení je na místě zajištěno (Viz. plakátek oddílu pod textem).

Nábor malých fotbalistů do TJ Baník Louka.Zdroj: TJ Baník Louka

Fotbal dospělých oživili v Louce po 21 letech

Louka se loni stala fotbalovou obcí a po 21 letech se vrátila na mapu dospělého fotbalu. Místní nadšenci v brigádách upravili hřiště, jeho okolí a zázemí a klub odstartoval sezonu v nejnižší třetí fotbalové třídě, která má v současnosti zimní přestávku a fotbalisté Louky zimují na osmém místě tabulky, která má patnáct účastníků. O příčku lepší je další nováček z Mostecka a to Fotbal Braňany. Louka i Braňany tak fotbalově v minulém roce nahradily zaniklý Sokol Obrnice na Mostecku, kde fotbal skončil po dlouhých 113 letech.