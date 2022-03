Jenže Novosedlice nejsou jediným zájemce o postup. Stejně tak si na něj myslí i FŠ Litvínov, druhý tým tabulky o dva body právě za Novosedlicemi. Litvínovští borci vstoupili do jarní části spojeného okresního přeboru Mostecka a Teplicka výhrou 8:0 v Dubí. Hattrickem se pod to podepsal Josef Hajník.

Nicméně…

Kdyby se hledal v okresním přeboru celek, který má morální právo na postup do B třídy, byly by jím zcela jistě Novosedlice. Dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, co okresní soutěž nabízí. Během 35 zápasů posledních tří sezon nasázely do sítí soupeřů neuvěřitelných 201 branku, což činí průměr téměř 6 gólů na zápas! Fanoušci se tak při duelech týmu, který vede Dušan Tesařík starší, za klandrem dosyta baví.

„Máme nejlepší fanoušky v okrese!“ neváhá Leibl vyzdvihnout příznivce novosedlické kopané. „Jezdí za námi už i na přípravné zápasy, což dříve nebylo tolik zvykem. Jejich základna se rozrostla o mnoho nových tváří, což lze sledovat na sociálních sítích, kde nám chodí hodně vzkazů i od lidi, kteří chodívali na fotbal do Novosedlic třeba před dvaceti lety. Jsme rádi, že nás tolik lidi nás podporuje.“

O postupu se v kabině mluví nahlas, žádné schovávání za alibistická prohlášení. „Jasně, chceme jít nahoru. Už jsme v B třídě mohli být, ale z toho, že nám postup překazil covid, jsme si moc nedělali. Ano vzalo nám to dvakrát postup, ale naše jádro týmu se více stmelilo a jsme připraveni vyrazit výše. Teď si užíváme, že budeme na jaře moct slavit výhry v naší hospůdce bez covidových omezení.“

Natěšení Andělé nedali Stredě šanci. Slovenky vygumovali o 14 gólů

Jak již zaznělo, v Novosedlicích věří, že oslav neubude ani po odchodu Daniela Vorla, který dal na podzim 34 branek. Po okrese se šušká, že měl rozbroje v kabině, které vyústily až v jeho odchod. Co je na tom pravdy? „Nic závratného se nestalo. Ať už kolují jakékoliv řeči, tak je chci vyvrátit. Stejně tak i odchod jeho bratra Marka. Odchod nejlepšího střelce samozřejmě pocítíme, ale určitě nás to nezlomí, však máme v nejlepší dvanáctce střelců další čtyři hráče. O góly se podělí oni,“ věří Leibl.

Posilování v zimě neprobíhalo, vedení k němu sáhne až v případě postupu. „Hráčů na trhu je i v nižších soutěžích určitě dost, ale kluby chtějí často nemalé peníze za přestup, a to je pro nás nepředstavitelné, proto je lepší hráče sbírat právě po sezoně, kdy mohou být vykoupeni za ´tabulkové´ ceny,“ vysvětluje muž, který při duelech svého týmu často plní i roli pořadatele.

Co bude pro realizaci postupu klíčové? „Myslím, že v našem týmu je funkčním elementem soudržnost celého týmu a precizní servis od našeho vedoucího Karla Mayerhöfera. Tímto mu patří velké díky. Máme dlouhodobě stabilní jádro, sázíme na partu. Mezi opory bych zařadil bratry Vorlovi. Znovu opakuji, že to zvládneme i bez Dana. Marek je teď zraněný, ale bude v pořádku. Myslím, že v budoucnu bude vůdčím typem, přidat by se k němu mohl i Lukáš Mayerhöfer.“

Mostecké sportovní kluby se představí v Centralu. Budou jim patřit tři dny

Leibl přidává ještě jeden faktor, kterým je osobnost trenéra Dušana Tesaříka, v minulosti významného hráče FK Teplice. „Novosedlický fotbal zvedá už několik pátků. Díky němu předvádíme dobrý fotbal a jsme v tabulce nahoře. Fotbal miluje, při zápasech můžete vidět jeho zápal pro hru. Umí hru skvěle organizovat i zpoza postranní čáry. Věřím, že tu B třídu s ním na lavičce uděláme.“

OLPE PLUS Okresní přebor dospělých - první jarní kolo

29. kolo: Soběchleby - Hrobčice 0:2 (27. z pen. Lehký, 79. Vytejček), Košťany - TJ Hrob 4:0 (10. Neumayer, 40. Kopřiva, 55. z pen. Kopřiva, 75. Černý), Sobědruhy - Oldřichov B 2:3 (89. Klinkáček, 85. vl. Týřl 3. Hrubý, 18. Hrubý, 55. Kerner), 1. FC Dubí - FŠ Litvínov 0:8 (2. Jonáš, 10. Hajník, 32. Ducháček, 43. Hajník, 47. Beran, 56. Verner, 66. Ducháček, 72. Hajník), Proboštov B - Sokol Horní Jiřetín B 0:0 pen. 1:3, SK Dubí - FK Braňany 2:2 pen. 5:4 (50. Trumpus, 66. Kliský 64. Švancar, 88. Štefl), Kladruby - Novosedlice 1:5 (87. Hudeček 53. Čabelka, 62. z pen. Tesařík, 70. Jadrný, 76. Jadrný, 90. Vorel). Lahošť se ze soutěže odhlásila, její zápas se Rtyní se nehrál.