V Litvínově má fotbal dlouholetou tradici. Kdysi se v podkrušnohoří hrála třetí nejvyšší soutěž, před několika málo lety ještě divize. Restart fotbalového dění ve městě hokeje znamenal, že mužstvo dospělých musí svou cestu zpět začít na nejnižší úrovni. „Pár z nás divizi hrálo, někteří mají zkušenosti s krajskými soutěžemi dospělých, jiní prošli ligami v mládeži. Takže ten kádr je zajímavý. Hlavně máme mladá křídla a uprostřed zkušené matadory, kteří to rozdávají. Máme sílu!” usmívá se Ducháček.

Litvínov vévodí společnému okresnímu přeboru Teplicka a Mostecka, vyhrál všech deset zápasů. Skóre? 56:10. Naposledy vyřídil 8:0 poslední Braňany na jejich hřišti. „Mohlo to být i víc, kdybychom zapnuli. Člověk se přizpůsobí, nehraje naplno. Navíc když se dají rychlé góly, tak se k tomu nepřistupuje na sto procent, třeba jen na osmdesát. Ale u nás je to tak, že jsme si vědomi své síly. Máme natrénováno, chodíme i v 15 – 16 lidech. Víme, že soupeře přejedeme fyzičkou. Trénink je základ a pak dobrá parta. Obojí máme.”

Nejvážnějším soupeřem Litvínova v boji o postup jsou Novosedlice. A právě s těmi se „černožlutí” utkají v příštím kole. „Pro nás to bud zápas podzimu. Budeme hrát u nás, to by měla být naše výhoda. Minule jsme hráli u nich, jejich fanoušci tam měli bubny, fandilo se. Tak věřím, že teď to bude opačně, že budou oni zaskočeni z našeho prostředí. Také máme své fanoušky. Zbylo jich několik z dob, kdy se tu hrála divize. A chodí nás povzbuzovat i mládež,” přibližuje Jiří Ducháček.

Litvínovské trénuje Tomáš Gergel. „Je to přísný kouč. Ale férový a dobrý,” oceňuje autor sedmi branek této sezony.

Domácí prostředí má FŠ Litvínov na hřišti v Lomské ulici. Doby, kdy mužstvo hrálo u zimního stadionu, jsou ty tam. „Mělo by tam být parkoviště pro hokejisty a fanoušky, až se zimák přestaví. Ale ten náš areál na Lomské je fajn. V zimě tam máme umělku, je tam i umělé osvětlení, dobré kabiny. Nemáme si na co stěžovat, podmínky máme výborné,” chválí Ducháček.

FK Braňany - FŠ Litvínov 0:8 (0:4). Branky: 40. A 57. Liška, 4. Ducháček, 15. Forman, 23. Verner, 36. Gábel, 70. Vaculík, 78. Jonáš. Rozhodčí: Milec - Škopár, Sedlák. ŽK: 1:0. Diváci: 55.