Chlumčany poprvé prohrály. V čele je střídají vlčáci ze Strupčic

Čím to, že se Kopaničákovi proti Sobědruhům tak daří? V minulém zápase jim dal hattrick, teď mu to nestačilo a mířil téměř ke dvěma hattrickům. „Mám proti nim obrovské štěstí, daří se mi na ně a jsem rád, že se mi s nimi střelecky daří,“ dodává jiřetínský snajpr, který by si letos rád splnil střelecký sen a vyhrál korunu krále střelců. Nakročeno má parádně, vede tabulku s 22 zásahy, kdy druhý Miroslav Trojan z Unčína má o 9 branek méně. „Do sezony jsem šel s tím, že bych chtěl být na prvním místě tabulky střelců a zatím se mi to opravdu daří. V tomhle směru jsem opravdu spokojený,“ hlásí Ondřej Kopaničák.

Lepší místa by ale rád viděl v tabulce. Horní Jiřetín je zatím na čtvrtém místě, v poslední sezoně skončil celkově na bronzové příčce, což bylo parádní umístění. „Začátek sezony se nám moc nepovedl, ztratili jsme šest bodů, které byly důležité. Teď se soustředíme na to, abychom vyhráli poslední zápas podzimu s prvním Unčínem,“ poukazuje Kopaničák na víkendový hit, který se hraje v Unčíně v sobotu od půl druhé.