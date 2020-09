Po třech zápasech nové sezony jsou v okresním přeboru fotbalisté FŠ Litvínov stoprocentní. Naposledy si s přehledem poradili 7:1 venku s mužstvem Rtyně. Už po poločase byli domácí zralí na ručník, protože ztráceli 0:5.

Tuhle litvínovskou jízdu režírovala hned dvojice střelců a to Tomáš Verner a Jiří Ducháček. Oba si v zápase připsali po dvou trefách. Pro Jiřího Ducháčka to byl ve třetím zápase celkově už třetí zásah. Tomáš Verner se v nové sezoně prosadil poprvé. O to sladší to pro něj bylo, když mířil přesně hned dvakrát.