"Radost z průběžného vedení v anketě máme, minule jsem se o tom v klubovně bavili. Máme tady hodně hráčů z Mostecka, fandí nám dost příznivců, kteří s námi jezdí i ven. Na to, že tu není hospoda a ani obchod, tak hlasů máme dost," řekl Zdeněk Černý, předseda klubu.

V anketě, která má nyní 2. ročník, nerozhoduje pouze úroveň soutěže, ve které oddíl nastupuje. Stejně tak ani dosažené výsledky. Mezi další aspekty pro hlasování patří například fanouškovská základna, práce s mládeží, aktivita jednotlivých klubů i v mimofotbalové sféře, třeba na sociálních sítích. Rozhodovat může také kvalita občerstvení na stadionu či atmosféra během fotbalových klání.

Šéfovi klubu je jasné, že počet hlasů reálnému počtu fanoušků, kteří by na zápasy chodili, neodpovídá. "Už jsem zaregistroval úsměšky, že jsou tam různá přikliknutí, já si s těmito věcmi ale netykám," uvedl šéf klubu: "No šéf… Děláme to tady ve třech. Já jsem takový předseda, lajnovač a tak dále…" Ano, Kozly jsou taková malá „rodinná fotbalová firma.“ Podobně mluví i jejich bývalí hráči a oba Mostečané Jiří Rain a Vladimír Holý.

Bývalý fotbalista FK Kozly Jiří Rain.Zdroj: archiv Jiřího Raina

„V Kozlech jsem hrával rád, je to tu vše jako v rodinném kruhu – každý zná každého. Na fotbal chodí celá vesnice a fandí. Fotbal je tady společenská událost,“ řekl Deníku Jiří Rain, který před lety tady hrál. „Souhlasím, je to hodně soudržné a kamarádské v Kozlech,“ přidal se exfotbalista Kozlů Vladimír Holý.

Bývalí hráči vzpomínají i na bojové podmínky, které před lety v Kozlech panovaly. „Na zápasy se převlékalo ve škole a někdy i na hřišti. Jako hráči jsme zde pomáhali stavět okolo hřiště zábradlí a natírat ho. Po zápasech se vždy chodilo na pivo do hasičárny, kde jsme se všichni sešli. Dnes už jsou v Kozlech i kabiny a hospoda na hřišti,“ popsal Rain s tím, že se rád do zdejšího prostředí vrací, dnes už jako divák.

„Stále jsem se zdejšími lidmi v kontaktu. Končil jsem tady kariéru a byla to krásná štace,“ dokreslil Vladimír Holý.

Zimní příprava mužstva začala už 6. ledna. "Byli jsme v hale v Bečově, kluci hrají malou kopanou a teď už máme i přípravné zápasy. Budeme hrát na umělkách, třeba v Teplicích nebo v Mostě. Chceme se připravit, ať na jaře můžeme hrát v klidném středu tabulky," dodal Černý.