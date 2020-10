„Tabulka relativně zkresluje, protože máme odehráno o zápas méně, na kontě máme jednu prohru, ale ano, zatím panuje spokojenost, jak s výsledky, tak s předvedenou hrou,“ říká kanonýr hornojiřetínského celku Ondřej Hlaváček.

Góly dávat ho baví a pro letošní sezonu si stanovil i brankovou metu, které by chtěl dosáhnout.

„Spokojenost vládne, ale vždy to může být se mnou lepší a sám vím, že těch gólů mohlo být i více. Gólovou metu jsem si do této sezony dal a mělo by to být minimálně patnáct branek,“ vypráví Hlaváček, kterému ke splnění chybí ještě devět zásahů. Nicméně už teď má přesný průměr branky na zápas, takže v jeho podání to není nesplnitelný cíl. Ale co je hlavní? Aby se dařilo mužstvu.

„Pro tuhle sezonu máme za cíl hrát pohledný fotbal, což se nám zatím daří a vzhledem ke zvýšení konkurence a rozšíření soutěže uvidíme, na co to bude stačit. Rádi bychom se ale drželi na špici tabulky,“ přeje si šikovný fotbalista z týmu, kde se daří kromě útoku také obraně.

NA OKRES PARÁDNÍ OBRANA

Horní Jiřetín B je nejlepším celkem v okresním přeboru, který sdružuje týmy z Mostecka a Teplicka, co se týká obrany. Jak je zvykem, tak v této soutěži se často rodí divoké výsledky a dvouciferné příděly nejsou žádným zázrakem. Jenže koukněte na statistiky Horního Jiřetína – šest odehraných zápasů a jen šest inkasovaných branek. Parádní vizitka! Žádný jiný tým ji v této fázi soutěže nemá lepší. Další zástupce Mostecka v okresním přeboru z FŠ Litvínov, který je příčku před Jiřetínem, inkasoval devětkrát. Mezi těmito rivaly se v průběhu sezony dá předpokládat ještě zajímavý souboj.

Do toho ovšem zřejmě nezasáhne třetí zástupce Mostecka v okresním přeboru a to Braňany. Těm se zatím hrubě nedaří a uzavírají v tabulce pořadí šestnácti týmů, když jejich statistika šesti porážek a jedné výhry vynesla zatím jen čtyři body. Lídrem soutěže je po sedmi odehraných kolech družstvo Novosedlic, které má zápas k dobru a zisk osmnácti bodů. Je jediným, které ještě nekapitulovalo.

III. FOTBALOVÁ TŘÍDA: TÁPAJÍCÍ HAVRAŇ

V nejnižší fotbalové soutěži a to ve třetí třídě se zatím hledají fotbalisté Havraně. Pryč už jsou asi doby, kdy Havraňští proháněli soupeře v krajské A. třídě nebo B. třídě a k ozdobám soutěže patřilo regionální derby s Obrnicemi. Klub nyní hraje nejnižší zdejší soutěž a tu letos odstartoval doslova hororově, když hned v prvním kole vyfasoval doma patnáct branek od Kostomlat. Po sedmi duelech je Havraň s bilancí šesti porážek a jedné výhry předposlední. Nejúspěšnějším celkem z Mostecka, který hraje III. fotbalovou třídu je naopak Bečov, hájící čtvrtou příčku.