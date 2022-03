Spilka začal triptych branek kompletovat od 22. minuty, kdy se prosadil poprvé. O pět minut později přidal druhou trefu a hattrick měl ve statistikách ve 33. minutě. V tu chvíli už byl soupeř zralý na ručník, protože prohrál 0:5. „Dopadlo to výborně, nikdo se nezranil, získali jsme tři body, přesně to jsme si přáli,“ těšilo střelce Dominika Spilku. V sezoně tak už stihl jedenáct zásahů.

Za svým snajperským počinem vidí celý tým. „Samozřejmě se musí dařit všem, jeden hráč nic neudělá a kluci hráli dobře, dostávali mě do dobrých příležitostí a pak už to bylo jen na tom, jestli šance proměním. Já byl při chuti a většinu se mi povedlo zužitkovat. Ale spíš než za kanonýra se považuji za aktivnějšího střelce,“ usmál se Spilka, jehož domovským klubem je FŠ Litvínov, který hraje stejnou soutěž. Čím to, že nakonec skončil v Horním Jiřetíně?

„Litvínov jsem opustil z osobních důvodů, které nechci úplně zmiňovat. Jiřetín jsem si vybral, jelikož jsem se tam stěhoval a měl dobré vztahy, jak s vedením klubu, tak s hráči. Naším cílejm je umístit se mezi první tři nejlepší týmy tabulky,“ hlásí fotbalista týmu, který je v tabulce na čtvrté figuře.