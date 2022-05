„Pro mě osobně to byl skvělý zápas. Ne z toho pohledu, že jsme vyhráli, nebo že jsem dal dva góly, ale líbilo se mi, že jsme hráli všichni jako tým,“ vrací se k minulém víkendu František Sidor, který se proti Zabrušanům poprvé prosadil už po čtyřech minutách hry a druhou trefu přidal ve 48. minutě. Dál zůstal ale skromný. „Moje branky by nepadly, kdyby do toho moji spoluhráči kolem nedali všechno. Na druhou stranu to byl ale dobrý pocit, ale jak už jsem řekl, měl jsem radost, že jsme hráli jako tým,“ usmívá se Sidor, který je s poleradským celkem v jedenáctičlenné tabulce na sedmé příčce. Žádné vzletné ambice poleradští kluci nemají.

„Chceme podávat stejné výsledky a hrát tak, aby to každého bavilo. Já osobně hraju fotbal, protože ho mám rád a abych si se spoluhráči dobře zahrát,“ uzavírá poleradský střelec, kterého v sobotu čeká domácí zápas s celkem Sokola Suché (17.30)