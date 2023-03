„Místo v tabulce střelců si chci udržet a doufám, že se mi dařit i bude jako se mi dosud dařilo. Je to pro mě taková malá motivace dát těch branek ještě víc a vybojovat si první místo,“ dodává Sidor a vrací se k zimní přípravě.

Ta neprobíhala v Poleradech úplně standardně. „Bohužel na začátku zimní přestávky moc tréninků nebylo, ale ke konci jsme se do toho dali a myslím, že jsme připravení,“ burcuje snajpr druhého týmu tabulky, který skrytě myslí i na postup. Není to všem poleradská meta číslo jedna. Zdejší kluci se chtějí fotbalem především bavit a to se jim společně s výsledky daří. Přenesou si tuhle pohodu i do odvetné části sezony?

OBRAZEM: Máme unikátní snímky z historie litvínovského zimáku. Jsou 60 let staré

Víkendový program:

Okresní přebor Teplicka a Mostecka:

SK Dubí - H. Jiřetín B (sobota, 12.30, UMT ZŠ Edisonova), Kladruby - Trnovany (sobota, 14, UMT Osek), Kopisty - Sobědruhy (sobota, 15, Janov), Hrob - Oldřichov B (sobota, 15, UMT Srbice), Unčín - Sobědruhy (sobota, 16, UMT Teplice), Proboštov B - Rtyně (neděle, 10.15), 1. FC Dubí - Košťany (neděle, 14, UMT Srbice).

III. okresní třída Teplicka a Mostecka:

SK Dubí - Hostomice (sobota, 15, UMT ZŠ Edisonova), Zabrušany - Hrobčice (sobota, 15), Háj - Trnovany (sobota, 15), Duchcov B - Bečov (sobota, 15), Modlany B - Polerady (neděle, 14, UMT ZŠ Edisonova), Kostomlaty - Ohníč (neděle, 15, UTM Bílina).