Porazit Duchcov prý nebylo vůbec snadné, jak se může při pohledu na skóre zdát. „On je každý zápas těžký, vždyť i poslední v tabulce může porazit prvního. Snažíme se proto každé utkání brát stejně."

V kabině bylo po zápase veselo, poleradští fotbalisté si prý výhry umí užívat. „Hraje nám tam hudba, každý má dobrou náladu a všichni se smějeme, určitě si někdo dá to vítězný pivo, tak to chodí prostě. A co nejčastěji hraje? Záleží na tom, co nám DJ vybere, ale nejčastěji asi funky a tak."

V tabulce jsou Polerady jen bod za vedoucím Bečovem. Braly by postup do krajské soutěže? „Máme zájem jít nahoru! Chce to každý z nás. Vím, že máme na to být v tabulce první a následně postoupit!" přesvědčuje Sidor.

Za největšího soupeře považuje právě Bečov. „Má kvalitní tým. Když jsme proti němu hráli, tak věděli, jak mají proti nám hrát. Štve mě, že jsme tam na penalty prohráli a to první místo neurvali, ale ještě není konec!"

František Sidor je mezi kamarády v Poleradech spokojený, trápí ho jen nekvalitní hřiště. „Fanoušky máme super, vždy nám dodávají dobrou náladu. Jsem rád, že je baví se na nás koukat. Doufám, že je v dalších zápasech nezklameme. Jen to naše hřiště mi vadí… Ani nevím, jestli by se s ním dalo něco dělat, jestli je v plánu ho zlepšit."