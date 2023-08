Braňany to pojaly velkolepě. Při nástupu na trávník svůj tým lidem představily z reproduktorů. Po gólech vyhrávala hudba. Nechybělo občerstvení, takže lidé si mohli dát pivo, limonádu nebo si smlsli na klobáse.

V samotném zápase, kdy týmy střídaly hokejovým způsobem, se více dařilo domácím, když Louka si první branku dala vlastní po nevydařeném odkopu od brány, druhou trefu za Braňany přidal ve 41. minutě Brem. Hosté z Louky už pouze korigovali v 65. minutě Hrubým. Fotbalovější Baník z Louky narážel v zakončení na zbrklost a nepřesnost, a co vypálil mezi tři tyče, to zlikvidoval braňanský gólman Ondřej Kamenský, který se vrátil do známých míst, protože dříve za Braňany hrál.

„Máme hodně mladé hráče a běhavý tým, ale samozřejmě k sehrání to ještě bude chtít pár zápasů,“ uvědomuje si Kamenský. „Ke mně se dostalo, že v Braňanech skládají tým. Zavolal jsem vedení klubu, že jsem tady dříve s klukama hrával a tak jsem tady. Byl jsem vlastně v Braňanech v jejich poslední sezoně, jinak jsem dříve hrál za Kostomlaty,“ doplnil Kamenský.

Braňany a Louka rozehrají sezony v nejnižší fotbalové soutěži, tedy III. okresní třídě. Sezona odstartuje o víkendu 19. a 20. srpna. „Já si strašně přeji, abychom nehráli spodek tabulky. Při nejhorším střed tabulky, postup ten by chtěl asi každý,“ smál se dobře naložený gólman, ale s vážnější přidal. „Musíme ještě zamakat do startu na kondici. Kluků v týmu máme dost, je tady hodně hokejistů a někteří ještě chybí, protože jsou na dovolené. Uvidíme, co nám sezona přinese,“ uzavřel Ondřej Kamenský.

A pozor! Braňany rozjely i mládež. Přihlásily dorost do I. A třídy, mají přípravku a žáky. S áčkem dospělých ale odstartují sezonu stylově – v regionálním derby. Do nové sezony vstoupí totiž v sobotu 19. srpna na trávníku Sokola Bečov.