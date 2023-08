Maličká obec u Litvínova se sedmi stovkami obyvatel to pojala skvěle – připravila občerstvení, v parné sobotě dostatek slunečníků a hlasatelku, která ještě před výkopem zápasu s Hrobčicemi všechny obeznámila s posledními týdny, kdy se Louka rozhodla vrátit k fotbalu.

Místní nadšenci totiž makali na hřišti v brigádách, osazovali střídačky, vylepšovali zázemí klubu, aby se mohli sportovním fanouškům ukázat. A to se jim povedlo! V zápase s Hrobčicemi to bylo jako v lize, bitva o každý metr a rozhodla jediná branka. Tu dal v 76. minutě domácí Jan Hrubý. Louka vstoupila do své nové historie vítězně!