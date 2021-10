„Půjdem radši domů, ne?" díval se vyčítavě na své spoluhráče už po třetí brance nešťastný sobědružský Václav Štastný. „Asi půjdu na Barču," mumlal si za pár okamžiků brankář Slovanu Lukáš Streicher, když lovil míč ze své sítě počtvrté. Do poločasu inkasoval ještě jednou, nakonec Oldřichov B vyhrál nad Sobědruhy 9:0.

SK Dubí jel do Braňan s několika „staříky". Šafařík hrál po sedmi letech mistrovské utkání, do hry zasáh i téměř šedesátiletý Let. Domácí šli do dvougólového vedení, po obrátce Dubí srovnalo. Pak Mlékárna znovu vedla, ale Klaban osm minut před koncem zajistil favoritovi alespoň penaltový rozstřel. Předtím i poté řadu šancí spálil Kopecký. V penaltovém rozstřelu bylo šťastnější „eskáčko".

V Novosedlicích se proti Kladrubům blýskl hattrickem nezastavitlený Štuler, trefil se i nejlepší kanonýr soutěže Daniel Vorel.

Parádní návštěva se přišla podívat na derby Hrob - Košťany, více než stovka fanoušků ale viděla dietní kopanou a výhru Sokola 2:0.

Podívejte se, jaká atmosféra byla na derby v Hrobu:

Zdroj: Deník/František Bílek

Horní Jiřetín B - Proboštov 0:3 (0:2). Branky: 5. Rusev, 17. Pelc, 89. Hampl; Lahošť - Rtyně 2:4 (1:2). Branky: 25. a 56. Levý - 72. a 90. Fau, 15. Tenopír, 33. Karrmann (PK); Novosedlice - Kladruby 8:3 (5:2). Branky: 18., 23. a 53. Štuler, 29. a 72. Pelc, 4. Sommer, 17. D. Vorel (PK), 49. M. Vorel - 39. Kasl, 42. Šafařík, 82. Lomič; Litvínov - 1. FC Dubí 2:1 (1:0). Branky: 29. Liška, 77. Jonáš - 52. Holakovský; Braňany - SK Dubí 3:3 (2:0), PK: 1:4. Branky: 35. Smrž, 42. Behro, 79. Damm - 59. Brodníček, 71. Kopecký, 82. Klaban; Oldřichov B - Sobědruhy 9:0 (5:0). Branky: 23., 56. a 81. M. Kerner, 16. a 25. Skrčený, 30. a 77. Toth, 21. Hrubý, 79. V. Kerner; Hrob - Košťany 0:2 (0:0). Branky: 68. a 84. L. Kopřiva; Hrobčice - Soběchleby 3:2 (1:1). Branky: 40. K. Lehký, 72. Sehnoutka, 78. J. Lehký - 43. Kratochvíl, 81. Mráz (PK).