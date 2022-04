Co se musí ten den sejít, aby se vám povedlo vstřelit hattrick? Tady mají oba jasno – chuť a také skvělí spoluhráči. „A samozřejmě záleží také na gólových situacích a spolupráci v týmu. Já jsem ale zápas viděl nadějně a vyšlo nám to,“ doplňuje Hajník. „U mě navíc chuť do zápasu. Byl to samozřejmě stejně těžký zápas jako každý jiný, ale šli jsme do toho s tím, že si odvezeme tři body domů a to se také stalo, “ usmívá se Kopaničák.