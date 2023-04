Začneme v Krupce, kde první celek okresního přeboru přivítal 1. FC Dubí, který už jen vzpomíná na své slavné časy. Gajarský sice Dubí poslal do vedení, ale bylo jen otázkou času, kdy to začne favoritovi padat. Jako první se prosadil Pokorný a stejný hráč dal ještě před pauzou druhou branku Unčína. Střelecky se nedařilo Martinu Švábovi, zimní posile, která v předchozím utkání proti Sobědruhám zaznamenala hattrick. Další gól tak dal kapitán Mokriš, skóre dovršil Kasjan. Podle kouče Sokola Davida Toncara mělo být gólů v dubské síti daleko více, po této stránce tak spokojený být nemohl.

Poslední Sobědruhy znovu prohrály, tentokrát na „domácí" umělé trávě Základní školy Edisonova v Teplicích dostaly devět gólů od Kopist. Už o půli to bylo 1:7 a i tady mohl být debakl ještě vyšší. „Bohužel máme několik zraněných hráčů a relativně úzký kádr. Nedaří se. I proto, že máme starý kádr, za zenitem. Žádní noví hráči nepřišli, komu by se k nám také chtělo, když hrajeme na umělce a naše hřiště je mimo provoz. Město nám už tři roky slibuje nové, prý příští rok se dočkáme," vysvětluje sobědružský Jakub Kropáč, proč se Slovanu v této sezoně nedaří. Dodává, že zbraně ještě hráči Sobědruhy neskládají. „Do konce sezony nás čeká ještě hodně zápasů. Uděláme maximum, abychom ještě zabojovali a zachránili se v soutěži. Každopádně musí nevyhnutelně dojít k přestavbě kádru. Snad nám pomůže to nové hřiště."

Soběchleby překvapivě snadno vypráskaly 5:0 Hrob. Podle brankáře hostujícího celku Jakuba Soukupa se domácí lépe vypořádali s těžkým povrchem. „Bylo vidět, že na něm trénují, že ho znají. My se srovnali až ve druhém poločase, kdy jsme začali mít navrch. To už ale bylo pozdě." Soukupův protějšek Štěpán Hendrych je jediným brankářem okresního přeboru, který tento víkend udržel čisté konto.

Rtyně si poradila s Kladruby, doma zvítězila 6:3. Hrdinou zápasu byl Pavel Doubek, který soupeři nasázel čtyři branky. Stejný počet gólů dal za celý podzim! Jednu branku připojil také jeho bratr Tomáš, který se na hřiště vrátil po dlouhých zdravotních patáliích. Kladruby nezažívají povedený vstup do jara - dvakrát prohráli, inkasovali 13 branek.

Malé překvapení se konalo v Trnovanech, kde domácí Hvězda padla 2:3 s Košťany, kterým se podzim nevydařil podle představ. Na jaře ale vyhrály i svůj druhý zápas, tentokrát poprvé za tři body. Prsty, možná všech deset, v tom má kapitán Lukáš Kopřiva, jenž dal dva góly (v prvním utkání jeden). Zajímavostí je, že rozhodnutí přišlo minutu před koncem, kdy nařízený pokutový kop proměnil právě Kopřiva.

Krátký pohled do III. okresní třídy, konkrétně na duel vedoucího béčka Modlan, které v soutěži doposud neztratilo ani jeden bod. Stoprocentně úspěšné bylo i v Háji. Zaujal Libor Eminger, který během prvních deseti minut dal tři branky, v průběh první půle navíc přidal čtvrtou! Domácí celek ale nevyhořel. Po zdrcujícím úvodu se zvedl a nakonec modlanské rezervě nastřílel čtyři góly. Protože jich ale sedm dostal, nevysloužil si za svou snahu ani bod.

Důkaz o tom, že se během zimy nezahálelo, podávají na jaře kromě Háje i Hostomice. Poté, co loupily během venkovního utkání s SK Dubí B, se chtěly vytáhnout i na Kostomlaty, které patří ke špičce III. třídy. Narazily ale na dobře hrajícího soupeře, který si tři body nenechal vzít. Po dvou gólech k venkovní výhře přispěli tradiční kostomlatští střelci Kinzl a Kugler.

Čisté konto mohli po svých zápasech slavit duchcovský Roman Jonáš a dubský Alois Lněnička.

OLPE PLUS - Okresní přebor dospělých, 17. kolo:

Unčín - 1. FC Dubí 4:1 (2:1). Branky: 39. Pokorný, 43. Pokorný, 66. Mokriš, 71. Kasjan - 6. Gajarský.

TJ Slovan Sobědruhy - TJ Kopisty 2:9 (1:7). Branky: 15. Žir, 75. z pen. Klinkáček - 4. Jankovič, 18. Kostečka, 23. Fišer, 26. Fous, 37. Šipoš, 43. Jankovič, 44. Fous, 74. Fišer, 85. Viktora.

TJ Soběchleby - TJ Hrob 5:0 (4:0). Branky: 20. Murdych, 24. Šanda, 35. Hendrych, 43. Murdych, 73. Bačkovský.

TJ Oldřichov B - SK Dubí odloženo

TJ Sokol Horní Jiřetín B - TJ Proboštov B 1:2 (1:0). Branky: 36. Vaishatl - 74. Kalabza, 80. Kalabza.

Rtyně - TJ Sokol Kladruby 6:3 (3:1). Branky: 29. Doubek, 39. Doubek, 44. Jelonek, 62. Doubek, 63. Doubek, 90. Doubek - 25. Fabián, 69. vl. Doksanský, 86. Weber.

TJ Hvězda Trnovany - TJ Sokol Košťany 2:3 (0:2). Branky: 62. Nykodým, 71. Perner - 16. Kopřiva, 34. Mataše, 89. z pen. Kopřiva.

GKR HOLDING a. s. - III. třída dospělých, 17. kolo:

Hrobčice - TJ Hvězda Trnovany B 1:3 (1:1). Branky: 30. Lehký - 15. Mráček, 87. Preclík, 86. Molnar.

TJ Sokol Háj - SK Baník Modlany B 3:7 (2:4). Branky: 21. Zimányi, 25. Polcar, 64. Vodička - 6. Eminger, 9. Eminger, 10. Eminger, 39. Eminger, 51. Beck, 64. Rosocha, 79. Nagy.

TJ Rozvoj Polerady - SK Dubí B 0:2 (0:2). Branky: 11. Kopecký, 42. Doležálek.

FK Hostomice - Kostomlaty 3:6 (0:3). Branky: 60. Hegenbart, 70. Ondo, 90. z pen. Juris - 15. Kugler, 40. Kinzl, 44. Hejl, 64. Kinzl, 73. Kugler, 85. Rapavý.

TJ Baník Ohníč B - Duchcov B 0:2 (0:0). Branky: 54. Svatoš, 62. Hájek.

TJ Sokol Bečov - TJ Sokol Suché 2:2 (2:1), pen. 4:2. Branky: 25. Veverka, 35. Vysoudil - 10. Holub, 85. Soběslav.