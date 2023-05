Na hřišti jednoho z nejlepších týmů soutěže Kopisty padly 2:5, když neproměnily tři pokutové kopy. „Šancí jsme měli hodně, ale finální fáze nám chyběla. Štěstíčko se od nás odvrátilo. Možná to bylo i tím, že jsme se nesešli. Škoda," litoval porážky muž, který se do mužstva z Litvínova-Janova vrátil před touto sezonou z Černovic. „Já jsem odchovanec. Mysleli jsme si, že postoupíme nazpátek do B třídy, ale někteří hráči odešli, asi nechtěli hrát okres. Hráli jsme s dorostenci, nějak se to nepohodlo, zimě jsme to dali do kupy."