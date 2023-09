Braňany jako nováček na fotbalové mapě baví. Po posledním víkendu a v regionálním derby s Polerady asi ještě více. K umění s míčem se přidaly pěsti. V nejnižší fotbalové soutěži Mostecka se v Braňanech servírovalo i MMA. Česká špička ve smíšených bojových uměních Karlos Vémola v hledišti nebyla. Tak padaly červené karty.

Nastoupené týmy v zápase Braňany - Polerady. | Foto: Facebook SK Fotbal Braňany

„Kaňkou jinak vyrovnaného a pohledného fotbalu byl závěr utkání, kdy si aktéři spletli zelený povrch s betonovým schodištěm ve Philadelphii a vzduchem létaly pěsti, za které by se nemuseli stydět ani Rocky s Dragem. Druhé vítězství v řadě nás posunulo na 8.příčku tabulky,“ napsaly Braňany na svůj facebook po výhře 2:1.

Rozhodčí Jan Harenčák ale ukazoval červené kartonky, samozřejmě za „rohovačku“ v závěru zápasu.

Braňanský Zdeněk Tošer si vysloužil zápis: "Hrubé nesportovní chování, fyzické napadení soupeře ze zadu pěstí do obličeje." Poleradský Michal Hanko: "Fyzicky napadl soupeře úderem pěstí do oblasti obličeje, oplácel předchozí úder do obličeje."

