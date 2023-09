„Při vší úctě k soupeři to byly povinné domácí body. Od první minuty jsme měli zápas víceméně pod kontrolou a šesti vstřelenými brankami utkání rozhodně skončit nemuselo,“ ohlédl se za posledním úspěšným víkendem Robert Dvořák. V Bečově nastupuje v týmu s bratrem Martinem, který se naposledy také zapsal do střeleckých statistik a před časem v rozhovoru pro Deník sourozeneckou spolupráci chválil.

„Není zvyklý mě kritizovat,“ chechtá se v narážce na brášku Martina Robert Dvořák. Ale hned vážně dodá: „Samozřejmě jsem moc rád, že spolu sdílíme jednu kabinu. Vzhledem k našemu věkovému rozdílu jsem si dlouho snil, že si spolu někdy zahrajeme a to se mi plní a já si to užívám. Ostatně je to důležitý a zároveň hlavní faktor proč mám motivaci prodlužovat si kariéru. Na druhou stranu je Marťas v ideálním fotbalovém věku, na naší soutěž nadstandardní hráč a rád bych ho třeba viděl i ve vyšší soutěži,“ dodal Dvořák.

Ring volný aneb když se u nás chlapi poperou... Braňany - Polerady obrazem

Bečov poslední sezony končí v tabulce nahoře. Jaké má vůbec letos ambice?

„Máme mladé, ambiciózní a přesto už dost zkušené kluky. Víme, co chceme hrát a kde se v tabulce chceme pohybovat, nemusíme si nic říkat. Poslední tři, možná čtyři roky jsme se stali sběrateli druhých míst, která ale, upřímně řečeno, nikoho moc nebaví. Pravdou ale je, že minulou sezonu, ať už béčko Modlan nebo rok předtím Trnovany, byly prostě aktuálně lepšími týmy a vyhrály soutěž zaslouženě. Především se ale chceme fotbalem bavit a když se všechno sejde, vyšší soutěže se rozhodně nebojíme,“ dodává Robert Dvořák.