Jiřetínská rezerva si ještě v posledním zápase sezony myslela na třetí místo tabulky okresního přeboru. To nakonec po těsné porážce 0:1 v Kopistech neklaplo, ale přesto byly důvody k úsměvům. Horní Jiřetín skončil ve čtrnáctihlavém pořadí čtvrtý.

Jiřetínský brankář Jiří Sapoušek nakonec proti penaltě zasahovat nemusel. | Video: Deník/Václav Veverka

Kluci z týmu od úpatí Krušných hor byli už v posledních minutách duelu na rozlučce se sezonou a tak měli radostnou náladu.

„Byl to docela těžký zápas. Přece jenom máme to kousek z Jiřetína a celkově hrát o třetí místo není lehké. Bohužel se prohrálo, ale stane se. Jsou horší věci v životě,“ bral těsnou prohru s nadhledem jiřetínský gólman Jiří Sapoušek, který v zápase čelil i penaltě, ale nakonec zasahovat nemusel, protože kopistský Marek Brejchal přepálil branku (viz. video).

„Naším cílem bylo letos skončit do pátého místa. Ten vršek tabulky je docela nabitý, takže já to beru jako úspěch. Cíl jsme splnili, ale zklame to, že nakonec nejsme třetí,“ dodal Sapoušek a ihned nato se rozzářil jak baterka při dotazu na jiřetínské oslavy závěru sezony: „Teď jdeme do hospody a věřím tomu, že skončíme až nad ránem“ chechtal se sympatický brankář a jeho spoluhráč ze hřiště Martin Stříbrný, který u rozhovoru také stál, to doplnil slovy s hlasitým smíchem: „Tě prdel, tě prdel.“