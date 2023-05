Po sobotním pětibrankovém představení si ho spoluhráči dobírali. "Jo, říkali, že mě to bude stát nějaké pivo. Zatím k tomu nedošlo, dali jen klobásu a museli jsme pryč, ale po sezoně určitě," říká s úsměvem, fotbalista registrovaný až od konce října loňského roku.

Nebýt zraněný ramena a ukončení házenkářského angažmá v Německu, na fotbalový trávník by se nedostal. "Teď jsem v Mostě, házená bude mít vždy přednost, ale pokud to jen trochu půjde, chci stíhat obojí. Teď například máme v sobotu od půl druhé Chožov, po fotbale se sbalíme a přesuneme se do Mostu, kde nás od pěti čeká Dukla," říká autour dosavadních 61 branek Baníku, jenž i na druholigové palubovce patří mezi top 20 nejlepších střelců.

Leckdy je potíž dát i v házené pět branek za zápas. On to umí na na obou kolbištích. "Tak v házené je to určitě lehčí. Já navíc nejsem nějaký technik, s balonem to neumím. Moje hra je založená na rychlosti. Čekám, až mi to kluci dají a běžím. Na tuhle soutěž to naštěstí stačí. Teď se jim to povedlo pětkrát ve Slavětíně. Ty góly byly podobné, čekal jsem, dostal balon za obranu, uvolnil jsem se a zakončil. Hrajeme ten fotbal jenom pro radost, pro žízeň, že nás to baví. Kolikrát si pivo ale ani nedáme, protože třeba po zápase s Cítoliby jsme hned přejížděli do Mostu na házenou," popisuje zavedenou praxi sportovní univerzál, jenž navíc stíhá civilní zaměstnání v Praze.

Velké fotbalové vzory ani sny nemá. "To ne, jsem u toho fotbalu krátce. Hrál jsem snad dva zápasy na podzim, jednu přípravu a teď dvakrát na jaře. Od příští sezony bych zase rád hrál házenou v Německu. Pokud to ale jenom trochu půjde, budu stíhat dál i fotbal. A kdyby se nám třeba tad y s klukama povedlo postoupit ze třetí třídy do okresního přeboru, to by byla paráda," dodává Adam Janásek přeci jen fotbalové přání do budoucna.