Nemohli si přát lepší rozlučku se sezonou než jakou by bylo regionální derby s jiřetínským béčkem. Fotbalisté Kopist v minulé sezoně sestoupili z krajské I. B třídy a perou se v okresním přeboru. Po hubené výhře 1:0 nad Jiřetínem B zakončili sezonu na devátém místě.

Kopistský kapitán Jan Vlč (v šedivém) v posledním zápase sezony s jiřetínskou rezervou. | Foto: Deník/Václav Veverka

„Čekal jsem vyrovnaný a vyhecovaný zápas, přece jenom je to derby. Jsem samozřejmě rád za tři body, protože hrajeme doma a doma vždycky chceme vyhrávat. Myslím, že jsme měli trošičku více navrch v gólových šancích,“ popisoval kopistský kapitán Jan Vlč, který byl jediným střelcem zápasu, když se ujalo jeho zakončení ze 33. minuty.

V parné sobotě šel Vlč příkladem. Makal do posledních minut, když už ostatní v horkém dni tahali nohy. Chtěl výhru udržet a nebál se makat a sprintovat až do závěrečného hvizdu. Mohl být klidnější, kdyby jeho spoluhráč Marek Brejchal proměnil penaltu. Tu nakonec poslal těsně nad branku.

Doufám, že budeme končit nad ránem, smál se jiřetínský gólman Sapoušek

„Škoda, ta by nás více uklidnila, když bylo skóre takhle těsné, ale Marek Brejchal není exekutor penalt, který by je měl kopat, ale věřil si, protože je to kluk z Jiřetína, proti němu hrál jeho brácha (Lukáš Brejchal), přišli se podívat i rodiče, takže se chtěl vytáhnout, ale má štěstí, že jsme nedostali góla,“ chechtal se Vlč na adresu kamaráda.

Co říká na deváté místo po konci sezony? „Čekal jsem, že budeme v tabulce výše. Pravdou je to, že v první polovině sezony nás postihla zranění, spousty hráčů navíc nechodilo, hlavně ti důležití a opory. Bylo to pak vidět na výsledcích a bodech. První polovina sezony hrozná, to jsme udělali snad deset bodů. Teď se pořádně opřeme do přípravy, máme posílit a v příští sezoně chceme hrát na špičce tabulky,“ přeje si kopistský bojovník.